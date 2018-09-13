Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi

Baba Mustafa Oğuz ise kendisi Fransa'da çalışırken, muhtar olan oğlu Kerem Oğuz'un, köye kadastro gelince, babasından kalan söz konusu araziye, kendisinin haberi olmadan, halasının hissesini düşük fiyata satın alarak sahip olduğunu, kendisi yurda döndükten sonra babasından kalan arazinin hisselerinin hepsini topladığını, oğlu Kerem Oğuz'un arazisini de satın aldığını anlattı.

Oğlunun evinin, kendisine ait arazinin üzerinde bulunduğunu ve bunun aralarında anlaşmazlığa neden olduğunu söyleyen baba Oğuz, "Döndü dolaştı iş icraya geldi. Ben şahsen hiçbir şeye dokunmadım, icra müdürlüğü ekipleri geldi, teli sardı gittiler." ifadesini kullandı.