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Anlık altın fiyatları 11 Mart: Bugün altının gramı ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını canlı fiyatları

Altın fiyatlarındaki son durum takip ediliyor. Yatırımcılar, altının gramının ne kadar olduğunu günbegün sorguluyor. Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altın salı günü satış fiyatını 3.408 TL'den açtı. İşte, 11 Mart canlı altın fiyatları...

Anlık altın fiyatları 11 Mart: Bugün altının gramı ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını canlı fiyatları - 1

Güncel altın fiyatları, piyasaların gündeminde yer alıyor. 11 Mart Salı günü, gram altın alış fiyatını 3,407'den açtı. Çeyrek altın 5.629 TL alış fiyatı ile güne başladı. Yarım altın ise 11.257 TL alış fiyatıyla açılışı yaptı. Bugün altın fiyatları canlı...

TÜRKİYE HABERLERİ

Anlık altın fiyatları 11 Mart: Bugün altının gramı ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını canlı fiyatları - 2

11 MART ALTIN FİYATLARI ANLIK

Çeyrek altın alış fiyatı: 5.629 / satış fiyatı: 5.678 TL

Yarım altın alış fiyatı: 11.259 TL / satış fiyatı: 11.356 TL

Anlık altın fiyatları 11 Mart: Bugün altının gramı ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını canlı fiyatları - 3

Tam altın alış fiyatı: 22.133 TL / satış fiyatı: 22.566 TL

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 22.448 TL / satış fiyatı: 100.753 TL

Anlık altın fiyatları 11 Mart: Bugün altının gramı ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını canlı fiyatları - 4

Reşat altını alış fiyatı: 22.480 TL / satış fiyatı: 22.650 TL

Ata altın alış fiyatı: 22.827 TL / satış fiyatı: 23.399 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

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