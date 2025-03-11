Anlık altın fiyatları 11 Mart: Bugün altının gramı ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını canlı fiyatları
Altın fiyatlarındaki son durum takip ediliyor. Yatırımcılar, altının gramının ne kadar olduğunu günbegün sorguluyor. Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altın salı günü satış fiyatını 3.408 TL'den açtı. İşte, 11 Mart canlı altın fiyatları...
Güncel altın fiyatları, piyasaların gündeminde yer alıyor. 11 Mart Salı günü, gram altın alış fiyatını 3,407'den açtı. Çeyrek altın 5.629 TL alış fiyatı ile güne başladı. Yarım altın ise 11.257 TL alış fiyatıyla açılışı yaptı. Bugün altın fiyatları canlı...