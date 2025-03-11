Anlık altın fiyatları 11 Mart: Bugün altının gramı ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını canlı fiyatları

Güncel altın fiyatları, piyasaların gündeminde yer alıyor. 11 Mart Salı günü, gram altın alış fiyatını 3,407'den açtı. Çeyrek altın 5.629 TL alış fiyatı ile güne başladı. Yarım altın ise 11.257 TL alış fiyatıyla açılışı yaptı. Bugün altın fiyatları canlı...