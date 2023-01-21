Anne ile kızı yangında can verdi: Cinayet şüphesi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın 6.katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri daireyi saran alevlere müdahale ederken, duman yüzünden aşağı inemeyen bazı apartman sakinleri ise çatıda yardım bekledi.
Bu sırada 6. kattaki dairesinden çıkmayı başaran Elif Kaplan, annesi Filiz Kaplan, anneannesi Hülya Çetinkaya ve kuzeni O.A'nın yanan dairede olduğunu söyledi.
Yangını söndüren ekipler daireyi kontrol ettiklerinde Filiz Kaplan ve Hülya Çetinkaya'nın cesetlerine ulaştı. Dumandan etkilenen O.A. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olayın cinayet olma ihtimalini değerlendiren polis, dairede inceleme yaptı.
Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından cesetler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay öncesi, yangın çıkan dairede kavga yaşandığı ve üst katta oturan Filiz Kaplan'ın Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım istediği öğrenildi.