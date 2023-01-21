Anne ile kızı yangında can verdi: Cinayet şüphesi

Antalya'da bir binanın 6. katındaki dairede çıkan yangında bir anne ile kızı hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma kapsamında, ölen kadınlardan birinin torunu gözaltına alındı.

Anne ile kızı yangında can verdi: Cinayet şüphesi - 1

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın 6.katında yangın çıktı.

Anne ile kızı yangında can verdi: Cinayet şüphesi - 2

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Anne ile kızı yangında can verdi: Cinayet şüphesi - 3

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri daireyi saran alevlere müdahale ederken, duman yüzünden aşağı inemeyen bazı apartman sakinleri ise çatıda yardım bekledi.

Anne ile kızı yangında can verdi: Cinayet şüphesi - 4

Bu sırada 6. kattaki dairesinden çıkmayı başaran Elif Kaplan, annesi Filiz Kaplan, anneannesi Hülya Çetinkaya ve kuzeni O.A'nın yanan dairede olduğunu söyledi.

Anne ile kızı yangında can verdi: Cinayet şüphesi - 5

Yangını söndüren ekipler daireyi kontrol ettiklerinde Filiz Kaplan ve Hülya Çetinkaya'nın cesetlerine ulaştı. Dumandan etkilenen O.A. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Anne ile kızı yangında can verdi: Cinayet şüphesi - 6

Olayın cinayet olma ihtimalini değerlendiren polis, dairede inceleme yaptı.

Anne ile kızı yangında can verdi: Cinayet şüphesi - 7

Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından cesetler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anne ile kızı yangında can verdi: Cinayet şüphesi - 8

Olay öncesi, yangın çıkan dairede kavga yaşandığı ve üst katta oturan Filiz Kaplan'ın Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım istediği öğrenildi.

Anne ile kızı yangında can verdi: Cinayet şüphesi - 9
Anne ile kızı yangında can verdi: Cinayet şüphesi - 10
Anne ile kızı yangında can verdi: Cinayet şüphesi - 11

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER