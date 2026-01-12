Anne ile kızının şiddetten kaçışı! Eşinin şişeyle saldırdığı kadın, kızıyla camiye sığındı
12.01.2026 12:09
AA
Bursa'da eşi tarafından başından yaralanan kadın, kızıyla birlikte camiye sığındı. Kadına ilk müdahaleyi sabah namazı için camide bulunan cemaat yaptı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.
Kadına şiddet haberlerine bir yenisi eklendi. Olay bu kez Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşandı.
Ataevler Mahallesi Divan Sokak'ta yaşayan A.Y. ile eşi S.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
BAŞINA ŞİŞEYLE VURUP SALDIRDI
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.Y, darbettiği eşi S.Y'yi başına şişe vurarak yaraladı.
Kızını da yanına alarak evden uzaklaşan yaralı kadın, yakınlardaki Edebali Camisi'ne sığındı.
Camide sabah namazı için toplanan cemaatin ilk müdahalesini yaptığı S.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Evden uzaklaşan eşinin arkasından tabancayla rastgele ateş de ettiği öne sürülen zanlı A.Y. ise kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.