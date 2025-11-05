Kayıp anne ile oğlunun son görüntüsü: 16 kilometrelik alanda arama sürüyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde üç gün önce kaybolan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları yoğun sis altında sürüyor. Şu ana kadar anne oğuldan herhangi bir ize rastlanamadı. Anne oğulun son görüntüleri de ortaya çıktı.