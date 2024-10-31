Anne ve oğlunun canice katledildiği cinayette kan donduran ayrıntılar: Satırla öldürdü, parmaklarını kesti

Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde 1 Ağustos 2024 tarihinde birlikte yaşadığı Aynur Çilli'yi (43) ormanlık alanda, cinayete şahit olan kadının oğlu Bulutcan Çilli'yi (8) de evde boğarak öldüren Mehmet Altın (48) hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Aynur Çilli ile onun 8 yaşındaki oğlu Bulutcan Çilli'yi otomobiliyle ormanlık alana götüren sanığın, araçtan indirdiği kadının başına satırla vurarak ve başını taşla ezerek öldürdüğü, ardından da parmaklarını kestiği belirtildi.