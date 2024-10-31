Anne ve oğlunun canice katledildiği cinayette kan donduran ayrıntılar: Satırla öldürdü, parmaklarını kesti
Antalya'da birlikte yaşadığı Aynur Çilli'yi başına satır ile vurup ardından da taş ile ezerek öldüren sanığın, maktülü öldürdükten sonra da parmaklarını kestiği öğrenildi. Sanığın, cinayete şahit olan 8 yaşındaki oğlunu da evde domuz bağı yöntemiyle boğarak öldürdüğü tespit edildi. Sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı.
Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde 1 Ağustos 2024 tarihinde birlikte yaşadığı Aynur Çilli'yi (43) ormanlık alanda, cinayete şahit olan kadının oğlu Bulutcan Çilli'yi (8) de evde boğarak öldüren Mehmet Altın (48) hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, Aynur Çilli ile onun 8 yaşındaki oğlu Bulutcan Çilli'yi otomobiliyle ormanlık alana götüren sanığın, araçtan indirdiği kadının başına satırla vurarak ve başını taşla ezerek öldürdüğü, ardından da parmaklarını kestiği belirtildi.