Anne ve oğlunun canice katledildiği cinayette kan donduran ayrıntılar: Satırla öldürdü, parmaklarını kesti

Antalya'da birlikte yaşadığı Aynur Çilli'yi başına satır ile vurup ardından da taş ile ezerek öldüren sanığın, maktülü öldürdükten sonra da parmaklarını kestiği öğrenildi. Sanığın, cinayete şahit olan 8 yaşındaki oğlunu da evde domuz bağı yöntemiyle boğarak öldürdüğü tespit edildi. Sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı.

Anne ve oğlunun canice katledildiği cinayette kan donduran ayrıntılar: Satırla öldürdü, parmaklarını kesti - 1

Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde 1 Ağustos 2024 tarihinde birlikte yaşadığı Aynur Çilli'yi (43) ormanlık alanda, cinayete şahit olan kadının oğlu Bulutcan Çilli'yi (8) de evde boğarak öldüren Mehmet Altın (48) hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Aynur Çilli ile onun 8 yaşındaki oğlu Bulutcan Çilli'yi otomobiliyle ormanlık alana götüren sanığın, araçtan indirdiği kadının başına satırla vurarak ve başını taşla ezerek öldürdüğü, ardından da parmaklarını kestiği belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Anne ve oğlunun canice katledildiği cinayette kan donduran ayrıntılar: Satırla öldürdü, parmaklarını kesti - 2

CİNAYETİ GÖREN KÜÇÜK ÇOCUĞU DA KATLETTİ

Sanığın, cinayete şahit olan Bulutcan Çilli'yi de Doğuyaka Mahallesi'ndeki evinde domuz bağı yöntemiyle bağlayıp boğarak öldürdüğü belirtilen iddianamede, sanığın çocuğun cesedinden kurtulmak için poşet almaya gittiği marketten dönerken jandarma ekiplerince yakalandığı kaydedildi.

Anne ve oğlunun canice katledildiği cinayette kan donduran ayrıntılar: Satırla öldürdü, parmaklarını kesti - 3

İddianamede, sanık Mehmet Altın'ın "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" ve "çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet müebbet hapis istemiyle yargılanması talep edildi.

Olaya ilişkin yakalanıp çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Altın, jandarmada verdiği ilk ifadede suçunu itiraf etmişti.

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