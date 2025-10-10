Anne ve üç çocuğu ölmüştü: Davada tutuklu sanık kalmadı

ELEKTRİK TESİSATI YANMIŞ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda ise saat 18.11'de yapılan ihbar sonrası saat 18.12'de ekiplerin çıkış yaptığı ve saat 18.17'de olay yerine varılıp müdahaleye başlandığı belirtildi. Raporda, "Yangına 11 araç ve 44 personel ile müdahale edilmiştir. 50 ton su kullanılmıştır" denildi. Yangında hem alev hem de duman oluştuğu ifade edilen raporda, "Zemin katından çatı bölümüne kadar bina içerisinde bulunan elektrik şaftı, çatının tamamı ve asansör dairesi yanmıştır. Binanın şaft boşluğunda bulunan elektrik tesisatının yanması sonucu yangının meydana geldiği kanaatine varıldı" ifadelerine yer verildi.

Soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu toplam 18 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede, 18 sanık hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar, sanık müdafileri, hayatını kaybeden Çavdar ailesinin yakınları ve avukatları katıldı.