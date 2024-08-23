Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında yeni karar
Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ndeki gözlem süresi 3 hafta uzatıldı.
Ankara'da anneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren Bedirhan Şener hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanmıştı.