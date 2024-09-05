Anneannesini öldüren Şener’in oğlu için yeni karar: Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Ankara’da anneannesi Leyla Çetiner’i öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Şener hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şener, 24 Ekim günü hakim karşısına çıkacak.
Eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.