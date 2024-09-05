Anneannesini öldüren Şener’in oğlu için yeni karar: Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Şener hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi’nde gözetim altına alınmasına karar verildi.

Gözlem süresinde hazırlanan raporda Şener’in cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı ve işlediği iddia edilen suç ile ilgili olayın hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği belirtildi.

Şener, 29 Ağustos’ta tutuklandı.