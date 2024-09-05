Anneannesini öldüren Şener’in oğlu için yeni karar: Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Ankara’da anneannesi Leyla Çetiner’i öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Şener hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şener, 24 Ekim günü hakim karşısına çıkacak.

Anneannesini öldüren Şener’in oğlu için yeni karar: Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu - 1

Eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Anneannesini öldüren Şener’in oğlu için yeni karar: Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu - 2

Çankaya’daki Güvenevler Mahallesi’nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bedirhan Şener, 31 Temmuz günü babası Abdüllatif Şener ile kendisini ziyarete gelen annesi Berrin Şener ve anneannesi Leyla Çetiner’e kapıyı açar açmaz tabancayla ateş etti.

Leyla Çetiner, yaşamını yitirdi. Bedirhan Şener, polis tarafından gözaltına alındı.

Anneannesini öldüren Şener’in oğlu için yeni karar: Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu - 3

Şener hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi’nde gözetim altına alınmasına karar verildi.

Gözlem süresinde hazırlanan raporda Şener’in cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı ve işlediği iddia edilen suç ile ilgili olayın hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği belirtildi.

Şener, 29 Ağustos’ta tutuklandı.

Anneannesini öldüren Şener’in oğlu için yeni karar: Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu - 4

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Şener hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.

İddianamede Bedirhan Şener’in üst soya karşı kasten öldürme, üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs ve ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıla kadar hapsi istendi.
Anneannesini öldüren Şener’in oğlu için yeni karar: Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu - 5

Düzenlenen iddianame Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Şener 24 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.
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