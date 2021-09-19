Anneannesinin evini pompalıyla basıp, babasının tacizine uğrayan kız kardeşini götürmek istedi

DHA 19.09.2021 - 15:29
Olay, 7 Eylül günü saat 02.00 sıralarında, Konak'ın Hilal Mahallesi'nde meydana geldi.
2'si erkek 4 çocuk babası Serkan E. (42), iddiaya göre, 9 yıl önce büyük kızı E.B.'ye (19) cinsel tacizde bulunmaya başladı.
4 yıl süren taciz olayı, Serkan E.'nin başka suçtan cezaevine girmesiyle son buldu. E.B. kaçarak evlendi. Serkan E cezaevinden dönünce küçük kız S.E'ye cinsel tacizde bulnamaya başladı. Anne bu durumu öğrenince kızın üzerine kayıt cihazı yerleştirdi.
Sesleri dinleyen Asya D., boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eşinin odasına girdi. Çıkan tartışmada Asya D., evdeki tabancayla Serkan E.'ye ateş eti. Ağır yaralanan Serkan E., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Asya D. de işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.