Anneler Günü 2025 ne zaman? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı, neden kutlanır?

Her sene anneleri ve anne adaylarını onurlandırmak adına dünya çapında kutlanan anneler gününün tarihi antik döneme kadar gidiyor. Modern anlamda anneler günü ilk kez 1914 yılında ABD'de bir bayram olarak kabul edildi ve bu tarihin ardından birçok ülkede kutlanmaya başlandı. Peki, Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında?

Anneler Günü 2025 ne zaman? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı, neden kutlanır? - 1

Anneleri her yönü ile anmak adına her sene farklı şekillerde anneler günü kutlanıyor. Bu anlamlı günde hediyeler alınıyor, şiirler ve şarkılar söyleniyor. Geçmişi çok eskilere dayanan anneler günü hangi gün kutlanıyor? İşte, detaylar...

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Anneler Günü 2025 ne zaman? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı, neden kutlanır? - 2

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2025?

Anneler Günü dünyanın pek çok noktasıda ancak farklı zamanlarda kutlanıyor. Türkiye'de annelere ithaf edilen bu anlamlı gün, 11 Mayıs günü kutlanıyor.

Anneler Günü 2025 ne zaman? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı, neden kutlanır? - 3

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Çeşitli kaynaklarda Anneler Gününe dair farklı detaylar yer alıyor. Ancak ilk kez Antik Yunan'da tanrı Rhea adına kutlanmaya başlandığı öne sürülür. Ardından Roma İmparatorluğu'nda Kibele'ye adanır.

Ancak modern anlamda Anneler Günü, ABD'de Anna Jarvis adındaki kadının annesini sevgiyle anmak adına 1908 yılında bir kutlama gerçekleştirir. Jarvis ulusal boyut kazandırma adına kampanya başlatır ve talepleri karşılık bulur. Başkan Wilson, 1914 yılında Anneler Gününü ulusal bir bayram olarak kabul eder.

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