Anneler Günü 2025 ne zaman? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı, neden kutlanır?
Her sene anneleri ve anne adaylarını onurlandırmak adına dünya çapında kutlanan anneler gününün tarihi antik döneme kadar gidiyor. Modern anlamda anneler günü ilk kez 1914 yılında ABD'de bir bayram olarak kabul edildi ve bu tarihin ardından birçok ülkede kutlanmaya başlandı. Peki, Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında?
Anneleri her yönü ile anmak adına her sene farklı şekillerde anneler günü kutlanıyor. Bu anlamlı günde hediyeler alınıyor, şiirler ve şarkılar söyleniyor. Geçmişi çok eskilere dayanan anneler günü hangi gün kutlanıyor? İşte, detaylar...