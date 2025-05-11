Anneler Günü bugün mü? 2025 Anneler günü Türkiye’de ne zaman kutlanıyor? (Anneler Günü tarihi)
Koşulsuz ve şartsız sevgi dendiği zaman şüphesiz ilk akla gelen Anneler, sadece Anneler Günü’nde değil hayatın birçok gününde hatırlanıyor. Fedakarlığın,koşulsuz sevginin simgesi olan annelerinin bu anlamlı gününü kutlamak isteyenler ise Anneler Günü tarihine odaklandı. Bugünde annelere çeşitli hediyeler alınırken onlara kendilerini özel hissetmeleri için sürprizler hazırlanıyor. Anneler Günü dünyanın birçok ülkesinde evrensel olarak kullanırken bazı ülkelerde tarihler değişebiliyor. Peki Anneler günü bugün mü? Anneler Günü 2025 ne zaman kutlanıyor? İşte, Türkiye’de Anneler Günü’nün kutlandığı tarih…
Anneler Günü’nün temelleri ilk olarak 19. yüzyılda Amerika’da ortaya atıldı. Anna Jarvis, 1905 yılında hayatını kaybeden annesini Ann Reeves Jarvis’in anısını yaşatmak isterken bugünün resmileştirilmesi için girişimlerde bulundu. Anna Jarvis önderliğinde ilk Anneler Günü etkinliği 10 Mayıs 1908 tarihinde bir kilise de kutlandı. 1914 yılında bu girişim sonuç verirken kısa sürede diğer ülkelere yayıldı ve evrensel bir şekilde kutlanmaya başlandı. Türkiye’de ise ilk Anneler günü 1955 yılından itibaren kutlanmaya başlandı. Peki Anneler Günü ne zaman, bugün mü? İşte, Anneler Günü’nün evrensel olarak kutlanıldığı gün…