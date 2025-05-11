Anneler Günü bugün mü? 2025 Anneler günü Türkiye’de ne zaman kutlanıyor? (Anneler Günü tarihi)

Koşulsuz ve şartsız sevgi dendiği zaman şüphesiz ilk akla gelen Anneler, sadece Anneler Günü’nde değil hayatın birçok gününde hatırlanıyor. Fedakarlığın,koşulsuz sevginin simgesi olan annelerinin bu anlamlı gününü kutlamak isteyenler ise Anneler Günü tarihine odaklandı. Bugünde annelere çeşitli hediyeler alınırken onlara kendilerini özel hissetmeleri için sürprizler hazırlanıyor. Anneler Günü dünyanın birçok ülkesinde evrensel olarak kullanırken bazı ülkelerde tarihler değişebiliyor. Peki Anneler günü bugün mü? Anneler Günü 2025 ne zaman kutlanıyor? İşte, Türkiye’de Anneler Günü’nün kutlandığı tarih…

Anneler Günü bugün mü? 2025 Anneler günü Türkiye’de ne zaman kutlanıyor? (Anneler Günü tarihi) - 1

Anneler Günü’nün temelleri ilk olarak 19. yüzyılda Amerika’da ortaya atıldı. Anna Jarvis, 1905 yılında hayatını kaybeden annesini Ann Reeves Jarvis’in anısını yaşatmak isterken bugünün resmileştirilmesi için girişimlerde bulundu. Anna Jarvis önderliğinde ilk Anneler Günü etkinliği 10 Mayıs 1908 tarihinde bir kilise de kutlandı. 1914 yılında bu girişim sonuç verirken kısa sürede diğer ülkelere yayıldı ve evrensel bir şekilde kutlanmaya başlandı. Türkiye’de ise ilk Anneler günü 1955 yılından itibaren kutlanmaya başlandı. Peki Anneler Günü ne zaman, bugün mü? İşte, Anneler Günü’nün evrensel olarak kutlanıldığı gün…

TÜRKİYE HABERLERİ

Anneler Günü bugün mü? 2025 Anneler günü Türkiye’de ne zaman kutlanıyor? (Anneler Günü tarihi) - 2

BUGÜN ANNELER GÜNÜ MÜ?

Türkiye’de Anneler Günü ilk olarak 1955 yılından itibaren kutlanmaya başlandı.Türk Kadınlar Birliği’nin girişimlerinin ardından kabul gören bu özel gün her yıl kutlanıyor.

Anneler Günü her Mayıs ayının ikinci Pazar gününe denk geliyor. Türkiye’de ve dünyada bu tarih evrensel olarak kutlanıyor. 2025 yılında Türkiye’de Anneler Günü 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

Anneler Günü bugün mü? 2025 Anneler günü Türkiye’de ne zaman kutlanıyor? (Anneler Günü tarihi) - 3

ANNELER GÜNÜ HEDİYE SEÇENEKLERİ

Anneler Günü’nde her yıl çocuklar,kendilerini dünyaya getiren annelerine teşekkür edebilmek adına çeşitli hediyeler alıyor.

Anneler Günü’nde en fazla tercih edilen hediyelerin başında çiçek gelirken parfüm çeşitleri,kişiselleştirilmiş kolye, küpe, bileklik ve yüzük yoğun ilgi görüyor.

Alternatif olarak hayranı olduğu yazardan bir kitap,sevdiği ressamın tablosu hediye olarak seçilebilir.

Anneler Günü bugün mü? 2025 Anneler günü Türkiye’de ne zaman kutlanıyor? (Anneler Günü tarihi) - 4

ANNELER GÜNÜ ÖNEMİ 

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler Günü sadece bir hediyeleşme günü değil; aynı zamanda anneliğin, fedakârlığın ve koşulsuz sevginin simgesel bir kutlamasıdır. Toplumun temel taşı olan annelere teşekkür etmenin ve onları onurlandırmanın bir yoludur. Özellikle dijital çağda bu gün, sosyal medyada yapılan duygusal paylaşımlarla da daha geniş kitlelere ulaşmaktadır.

DAHA FAZLA GÖSTER