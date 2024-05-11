Anneler Günü mesajları 2024: Yeni, en güzel, anlamlı, duygusal Anneler Günü mesajları ve sözleri

"Anneler, çocuklarının kalplerine dokunan ilk ve en derin izdir. Bu Anneler Günü'nde seni ne kadar sevdiğimi bilmeni isterim."



"Bana sarıldığın her ana, sarılmaya cesaretlendirmeye ve gösterdiğin sevgiye teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun!"



"En başından beri, beni besleyen, bana dua eden, benim için endişelenen, beni yönlendiren ve her arayışta beni destekleyen kişi sendin. Sadece ihtiyacım olan sevgiyle her gün orada olduğun için teşekkür ederim."