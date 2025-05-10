Anneler Günü mesajları 2025: Resimli, en güzel, anlamlı, duygusal, kısa ve kalplere dokunan Anneler Günü mesajları ve sözleri

“Seninle güldüm, seninle ağladım… Hep yanında buldum huzuru, merhameti. Benim için yaptığın her şey için binlerce kez teşekkür ederim. Sana layık bir evlat olabilmek umuduyla... Seni çok seviyorum.”



“Anneliğin ne kadar kutsal ve değerli olduğunu senden öğrendim. Hayatım boyunca örnek aldığım, beni ben yapan kadın… Seni anlatmaya kelimeler yetmez. Anneler Günün kutlu olsun.”



“İyi ki varsın, iyi ki benim annemsin.”