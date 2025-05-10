Anneler Günü nasıl ortaya çıktı, ilk ne zaman kutlandı? İşte Anneler Günü’nün tarihi ve anlamı
Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü, annelere olan sevgi ve minnettarlığımızı ifade ettiğimiz özel bir gündür. Peki, Anneler Günü nasıl ortaya çıktı, bu anlamlı gün ilk ne zaman ve nerede kutlandı? İşte Anneler Günü’nün tarihi kökeni ve günümüze uzanan yolculuğu.
Anneler Günü’nün kökeni antik çağlara kadar uzanıyor. Antik Yunan’da Rhea adlı tanrıça adına düzenlenen festivaller, anneliğin kutsanmasını temsil ediyordu. Romalılar da benzer şekilde "Hilaria" adı verilen törenlerde anneleri onurlandırırdı. Ancak günümüzde kutlanan modern Anneler Günü, bu antik geleneklerden çok daha farklı bir gelişim süreciyle ortaya çıkmıştır.