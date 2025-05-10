Anneler Günü nasıl ortaya çıktı, ilk ne zaman kutlandı? İşte Anneler Günü’nün tarihi ve anlamı

Anneler Günü sadece bir hediyeleşme günü değil; aynı zamanda anneliğin, fedakârlığın ve koşulsuz sevginin simgesel bir kutlamasıdır. Toplumun temel taşı olan annelere teşekkür etmenin ve onları onurlandırmanın bir yoludur. Özellikle dijital çağda bu gün, sosyal medyada yapılan duygusal paylaşımlarla da daha geniş kitlelere ulaşmaktadır.