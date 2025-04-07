Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü tarihi

Anneler Günü, annelerimize olan sevgimizi ve minnettarlığımızı ifade etmek için önemli bir fırsattır. Bu özel günde, annelerimize çeşitli hediyeler alabilir, onlarla vakit geçirebilir ve sevgimizi gösterebiliriz. Peki ​Anneler Günü ne zaman?

Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü tarihi - 1

Anneler Günü, annelerin sevgi, emek ve fedakârlıklarını onurlandırmak amacıyla her yıl birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Bu özel gün, annelere olan sevgi ve minnettarlığın ifade edilmesini sağlar. Sadece biyolojik anneleri değil, hayatımızda anne rolü üstlenen tüm kadınları onurlandırmak için de bir fırsattır.

TÜRKİYE HABERLERİ

Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü tarihi - 2

ANNELER GÜNÜ 2025 TARİHİ

Türkiye’de ve pek çok ülkede Mayıs ayının ikinci Pazar günü Anneler Günü olarak kutlanır. 2025 yılında Anneler Günü, 11 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir. ​

Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü tarihi - 3

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün kökeni, Antik Yunan ve Roma dönemlerine kadar uzanır. Antik Yunanlılar, tanrıça Rhea onuruna yıllık ilkbahar festivalleri düzenlerken, Antik Romalılar ise ana tanrıça Kibele için festivaller yapmaktaydı. Modern Anneler Günü ise, ABD'de Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini anmak için başlattığı girişimle ortaya çıkmış ve 1914 yılında ABD'de resmi olarak kabul edilmiştir.

Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü tarihi - 4

ANNELER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Anneler Günü, annelerimize olan sevgimizi göstermek için çeşitli etkinliklerle değerlendirilebilir:​

Hediye Almak: Annenizin ilgi alanlarına uygun hediyeler seçerek onu mutlu edebilirsiniz.​

Birlikte Zaman Geçirmek: Annenizle birlikte sevdiği bir etkinliği planlayarak kaliteli zaman geçirebilirsiniz.​


Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü tarihi - 5

El Yapımı Hediyeler: Kendi emeğinizle hazırladığınız bir hediye, anneniz için anlamlı olacaktır.​

Mektup Yazmak: Duygularınızı ifade eden bir mektup yazarak annenize olan sevginizi dile getirebilirsiniz.

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