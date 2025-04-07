Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü tarihi

Anneler Günü, annelerin sevgi, emek ve fedakârlıklarını onurlandırmak amacıyla her yıl birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Bu özel gün, annelere olan sevgi ve minnettarlığın ifade edilmesini sağlar. Sadece biyolojik anneleri değil, hayatımızda anne rolü üstlenen tüm kadınları onurlandırmak için de bir fırsattır.