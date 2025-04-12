Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü tarihi

Anneler Günü'nün kökeni, Antik Yunan ve Roma dönemlerine kadar uzanır. Antik Yunanlılar, tanrıça Rhea onuruna yıllık ilkbahar festivalleri düzenlerken, Antik Romalılar ise ana tanrıça Kibele için festivaller yapmaktaydı. Modern Anneler Günü ise, ABD'de Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini anmak için başlattığı girişimle ortaya çıkmış ve 1914 yılında ABD'de resmi olarak kabul edilmiştir. Peki, Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü hangi gün, ayın kaçında?

Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü tarihi - 1

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, 2025 yılında da annelerine sevgisini göstermek isteyen milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü tarihi - 2

2025 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

2025 yılında Anneler Günü 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde her yıl mayıs ayının ikinci pazarında kutlanan bu özel gün, annelere duyulan sevgi ve minnetin en güzel şekilde ifade edildiği zamanlardan biri oluyor.

Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü tarihi - 3

ANNELER GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

Anneler Günü, sadece bir çiçek ya da hediye verme günü değil; annelerimizin yaşamlarımızdaki yerini, fedakârlıklarını ve sevgilerini hatırlamak için bir fırsattır. Bu anlamlı günde, birçok kişi annesini ziyaret ediyor, özel hediyeler hazırlıyor ya da duygusal mesajlarla sevgisini ifade ediyor.

Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü tarihi - 4

ANNELER GÜNÜ NASIL KUTLANABİLİR?

Sevgi dolu bir kahvaltı sofrası

El yapımı bir kart veya mektup

Küçük ama anlamlı bir hediye

Ailece yapılacak bir doğa yürüyüşü ya da piknik

Fotoğraf albümü hazırlamak ya da eski anıları yad etmek

2025 Anneler Günü’nde, annenize sevginizi göstermek için şimdiden plan yapmaya başlayın. Unutmayın, bir gün değil her gün hatırlanmayı hak eden annelerimiz, en güzel kutlamaları fazlasıyla hak ediyor.

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