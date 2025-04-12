Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü tarihi
Anneler Günü'nün kökeni, Antik Yunan ve Roma dönemlerine kadar uzanır. Antik Yunanlılar, tanrıça Rhea onuruna yıllık ilkbahar festivalleri düzenlerken, Antik Romalılar ise ana tanrıça Kibele için festivaller yapmaktaydı. Modern Anneler Günü ise, ABD'de Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini anmak için başlattığı girişimle ortaya çıkmış ve 1914 yılında ABD'de resmi olarak kabul edilmiştir. Peki, Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü hangi gün, ayın kaçında?
Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, 2025 yılında da annelerine sevgisini göstermek isteyen milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor.