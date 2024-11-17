Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü tarihi
Anneler Günü hazırlıkları her yıl olduğu gibi yine günler öncesinden başladı. Ülkelere göre kutlama tarihleri değişen bu anlamlı gün, Türkiye’de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Yeni yıla az bir zaman kala bu özel günün tarihi merak konusu oldu. Peki, Anneler Günü ne zaman?
2025'in Mayıs ayı içerisinde kutlanacak Anneler Günü için hazırlıklar günler öncesinden başladı. Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmakta ve bu özel gününün tarihi değişiklik göstermektedir. İşte, 2025 Anneler Günü tarihi...