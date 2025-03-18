Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü'ne kaç gün kaldı?
2025 Anneler Günü için geri sayım başladı. Anneler Günü'nün hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, Anneler Günü hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. Annelerimiz için ithaf edilen Anneler Günü, son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman kutlanacak?
Dünyanın çeşitli ülkelerinde Anneler Günü farklı tarihlerde kutlanıyor. Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika gibi ülkelerde ise Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazar gününe denk geliyor. İşte, 2025 Anneler Günü tarihi ve bu özel günün tarihçesi...