Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? (2025 Anneler Günü tarihçesi)

2025 Anneler Günü'nün ne zaman kutlanacağı, annelerine hediye almak için tarih araştırması yapan birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Her yıl mayıs ayında gündeme gelen Anneler Günü'nde bu yıl yine vatandaşlar eşlerini ve annelerini hediyelerle ve güzel sözlerle mutlu edecek. Peki, 2025 Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak?