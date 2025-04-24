Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? (2025 Anneler Günü tarihçesi)

Anneler Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Annelerin en özel günü olan Anneler Günü 2025 yılında da coşkuyla kutlanacak. Annelerini mutlu etmek ve özel hissettirmek isteyen vatandaşlar hediyelerini şimdiden hazırlamaya başladı. Peki, 2025 Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak?

Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? (2025 Anneler Günü tarihçesi) - 1

2025 Anneler Günü'nün ne zaman kutlanacağı, annelerine hediye almak için tarih araştırması yapan birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Her yıl mayıs ayında gündeme gelen Anneler Günü'nde bu yıl yine vatandaşlar eşlerini ve annelerini hediyelerle ve güzel sözlerle mutlu edecek. Peki, 2025 Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak?

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Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? (2025 Anneler Günü tarihçesi) - 2

2025 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır. 2025 yılında Anneler Günü 11 Mayıs'ta kutlanacak.

Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? (2025 Anneler Günü tarihçesi) - 3

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.

Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

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