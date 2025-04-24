Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? (2025 Anneler Günü tarihçesi)
Anneler Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Annelerin en özel günü olan Anneler Günü 2025 yılında da coşkuyla kutlanacak. Annelerini mutlu etmek ve özel hissettirmek isteyen vatandaşlar hediyelerini şimdiden hazırlamaya başladı. Peki, 2025 Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak?
2025 Anneler Günü'nün ne zaman kutlanacağı, annelerine hediye almak için tarih araştırması yapan birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Her yıl mayıs ayında gündeme gelen Anneler Günü'nde bu yıl yine vatandaşlar eşlerini ve annelerini hediyelerle ve güzel sözlerle mutlu edecek. Peki, 2025 Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak?