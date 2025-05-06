Anneler Günü ne zaman? Bu yıl (2025) Anneler Günü ayın kaçında, hangi gün?

Mayıs ayının ortasına doğru Anneler Günü hediyesi ve etkinlikleri için hazırlıklar hız kazandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce kişi Anneler Günü'nde en kıymetlilerini hediyelerle mutlu etmeye çalışacak. Peki, Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında? Anneler Günü hangi gün kutlanacak?

Anneler Günü ne zaman? Bu yıl (2025) Anneler Günü ayın kaçında, hangi gün? - 1

Annelere duyulan sevgi ve saygıyı ifade edebilmek amacıyla dünyanın birçok yerinde mayıs ayının ikinci pazar günü "Anneler Günü" olarak kutlanıyor. Anneler Günü, 2025 yılında 11 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Türkiye'de Anneler Günü ilk kez 1955 yılında kutlanmaya başlanmıştı.

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Anneler Günü ne zaman? Bu yıl (2025) Anneler Günü ayın kaçında, hangi gün? - 2

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu yıl çoğu ülke annelerini 11 Mayıs'ta onurlandıracak olsa da, Anneler Günü dünyada sabit bir tarih değildir. Bu özel gün, kültürel, tarihsel ve dini geleneklere göre farklı tarihlerde kutlanır. 104 ülkenin 56’sı modern Mayıs tarihini tercih ederek az bir çoğunluğu oluşturur.

Anneler Günü ne zaman? Bu yıl (2025) Anneler Günü ayın kaçında, hangi gün? - 3

Birleşik Krallık’ta Anneler Günü (Mothering Sunday), Paskalya’dan üç hafta önce kutlanır. Kosta Rika 15 Ağustos’ta, Gürcistan 3 Mart’ta, Samoa Mayıs ayının ikinci Pazartesi günü ve Tayland ise 12 Ağustos’ta, Tayland Kraliçesi’nin doğum gününü onurlandırarak kutlar.

Anneler Günü ne zaman? Bu yıl (2025) Anneler Günü ayın kaçında, hangi gün? - 4

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneleri onurlandırmak için bir gün, aslında anneler var olduğundan beri mevcuttur. Antik çağlarda annelere adanan festivaller genellikle tanrılar, tanrıçalar ve doğurganlık, doğum, yaratıcılık ve büyüme döngülerinin annelik sembolleriyle bağlantılıydı.

Anne, çocukların koruyucusu ve besleyicisi, dolayısıyla tüm insanlığın da koruyucusu olarak görülürdü. Frigyalılar, Tanrıların Büyük Annesi Kibele için bir festival düzenlerdi. Yunanlar ve Romalılar da tanrılarının anne figürünü onurlandırırlardı. Bugün bile Hindistan’da önemli bir festival olan Durga-puja, tanrıça Durga’yı onurlandırır.

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