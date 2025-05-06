Anneler Günü ne zaman? Bu yıl (2025) Anneler Günü ayın kaçında, hangi gün?

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneleri onurlandırmak için bir gün, aslında anneler var olduğundan beri mevcuttur. Antik çağlarda annelere adanan festivaller genellikle tanrılar, tanrıçalar ve doğurganlık, doğum, yaratıcılık ve büyüme döngülerinin annelik sembolleriyle bağlantılıydı.

Anne, çocukların koruyucusu ve besleyicisi, dolayısıyla tüm insanlığın da koruyucusu olarak görülürdü. Frigyalılar, Tanrıların Büyük Annesi Kibele için bir festival düzenlerdi. Yunanlar ve Romalılar da tanrılarının anne figürünü onurlandırırlardı. Bugün bile Hindistan’da önemli bir festival olan Durga-puja, tanrıça Durga’yı onurlandırır.