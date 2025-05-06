Anneler Günü ne zaman? Bu yıl (2025) Anneler Günü ayın kaçında, hangi gün?
Mayıs ayının ortasına doğru Anneler Günü hediyesi ve etkinlikleri için hazırlıklar hız kazandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce kişi Anneler Günü'nde en kıymetlilerini hediyelerle mutlu etmeye çalışacak. Peki, Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında? Anneler Günü hangi gün kutlanacak?
Annelere duyulan sevgi ve saygıyı ifade edebilmek amacıyla dünyanın birçok yerinde mayıs ayının ikinci pazar günü "Anneler Günü" olarak kutlanıyor. Anneler Günü, 2025 yılında 11 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Türkiye'de Anneler Günü ilk kez 1955 yılında kutlanmaya başlanmıştı.