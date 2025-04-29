Anneler Günü ne zaman, bu yıl hangi gün? 2025 Anneler Günü tarihi
Anneler Günü, annelerin fedakârlığını, sevgisini ve emeklerini onurlandırmak için kutlanan anlamlı bir gündür. Her yıl mayıs ayında kutlanan bu özel gün, annelere olan bağlılığımızı ve minnettarlığımızı dile getirmek için güzel bir vesile sunar. Çocukları için her zaman özveriyle çalışan anneleri hatırlamak ve onları mutlu etmek, bu günün en önemli amacıdır. Türkiye’de her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, bu yıl hangi tarihe denk geliyor?
Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, bu yıl da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de coşku ve sevgiyle kutlanıyor. 2025 Anneler Günü, annelerin yıllardır gösterdiği özverili çabaları, sevgiyi ve fedakarlığı takdir etme fırsatı sunuyor. Çocuklar, annelerine olan minnettarlıklarını çeşitli hediyeler, sürprizler ve özel etkinliklerle gösteriyor.