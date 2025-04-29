Anneler Günü ne zaman, bu yıl hangi gün? 2025 Anneler Günü tarihi

Anneler Günü, annelerin fedakârlığını, sevgisini ve emeklerini onurlandırmak için kutlanan anlamlı bir gündür. Her yıl mayıs ayında kutlanan bu özel gün, annelere olan bağlılığımızı ve minnettarlığımızı dile getirmek için güzel bir vesile sunar. Çocukları için her zaman özveriyle çalışan anneleri hatırlamak ve onları mutlu etmek, bu günün en önemli amacıdır. Türkiye’de her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, bu yıl hangi tarihe denk geliyor?

Anneler Günü ne zaman, bu yıl hangi gün? 2025 Anneler Günü tarihi - 1

Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, bu yıl da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de coşku ve sevgiyle kutlanıyor. 2025 Anneler Günü, annelerin yıllardır gösterdiği özverili çabaları, sevgiyi ve fedakarlığı takdir etme fırsatı sunuyor. Çocuklar, annelerine olan minnettarlıklarını çeşitli hediyeler, sürprizler ve özel etkinliklerle gösteriyor.

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Anneler Günü ne zaman, bu yıl hangi gün? 2025 Anneler Günü tarihi - 2

2025 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü, 2025 yılında 11 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Bu özel gün, annelere duyulan sevgi ve minneti ifade etmek için dünya genelinde coşkuyla kutlanmaktadır.


Anneler Günü ne zaman, bu yıl hangi gün? 2025 Anneler Günü tarihi - 3

Türkiye'de Anneler Günü ilk kez 1955 yılında kutlanmaya başlanmıştır. O tarihten bu yana her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü, annelere olan sevgi ve saygıyı ifade etmek amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Anneler Günü ne zaman, bu yıl hangi gün? 2025 Anneler Günü tarihi - 4

ANNELER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

2025 Anneler Günü'nün önemi, annelerin hayatımızdaki yerini bir kez daha vurgulamakta. Bu özel günde, aileler, annelerine duydukları sevgiyi dile getirerek, onların hayatlarındaki paha biçilmez rollerini onurlandırıyor. Toplumda, annelerin hem evde hem de iş yaşamında üstlendiği rollerin ne kadar önemli olduğu bir kez daha hatırlatılıyor.

Birçok kişi, Anneler Günü'ne özel olarak hediye alışverişine çıkarken, aynı zamanda annelerini anlamak ve onlara değerli anlar yaşatmak için çeşitli organizasyonlar düzenliyor. Restoranlarda özel Anneler Günü menüleri hazırlanırken, birçok mekan da bu özel günü kutlayan ailelere özel fırsatlar sunuyor.

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