Anneler Günü ne zaman, mayıs ayının kaçında kutlanacak?
Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü, annelere olan sevgiyi ve minneti ifade etmek için bir fırsat sunmaktadır. Bu özel günde, annelere olan sevgimizi ve takdirimizi göstermek, onların hayatımızdaki değerini bir kez daha hatırlamak önemlidir. Peki, Anneler Günü ne zaman? Bu yıl (2025) Anneler Günü hangi gün?
Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, bu yıl da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de coşku ve sevgiyle kutlanıyor. 2025 Anneler Günü, annelerin yıllardır gösterdiği özverili çabaları, sevgiyi ve fedakarlığı takdir etme fırsatı sunuyor. Çocuklar, annelerine olan minnettarlıklarını çeşitli hediyeler, sürprizler ve özel etkinliklerle gösteriyor.