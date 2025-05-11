Anneler Günü'nde hediyesi gökten yağdı... Ateş topu gibi geldi, 20 kiloya yakın...
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Fehime Ekici'ye ait evin bahçesine göktaşı olduğu düşünülen cisim düştü.
Çemişgezek'in Arpaderen köyüne bağlı Doruk mezrasındaki evinin penceresinden yağmur yağışını izleyen 85 yaşındaki Fehime Ekici, gökyüzünden evinin bahçesine düşen alev topu gibi bir cisim gördü.
Fehime Ekici, durumu akşam eve gelen oğlu Fahri Ekici'ye anlattı.
Fahri Ekici ertesi gün gündüz saatlerinde toplamda yaklaşık 20 kiloya yakın, göktaşı olduğunu değerlendirdiği cismi bularak analize gönderdi.