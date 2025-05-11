Anneler Günü'nde hediyesi gökten yağdı... Ateş topu gibi geldi, 20 kiloya yakın...

"ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ GÖKTEN GELDİ"

Anneler Günü hediyesinin gökten indiğini şakacı bir üslupla dile getiren Fehime Ekici ise, "Benim çocuklarım taş düştüğü gün Elazığ'da idi. Akşam Elazığ'dan geldiler. Oğlum Fahri dedim, 'korkarım başımıza ateş yağacak' dedim. 'Niye anne' dedi. Dedim 'gökten böyle büyük bir ateş parçası düştü. Yıldırım gibi. Sanki ateş yağıyor. 'Nereye düştü' dedi 'anne, hele gidelim bakalım' dedi. Dedim ki, 'vallahi bilmem, işte kapının önüne doğru düştü.' Gece gidip baktılar, bulamadılar. 'Oğul gece vakti bulunmaz' dedim. Çocuklarım eve geç geldi zaten. Gündüz baktıklarında 'buldunuz mu oğlum' dedim. 'Tabii ki bulduk anne' dedi. Anneler Günü'nde hediye yağdı başımıza" şeklinde konuştu.