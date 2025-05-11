Anneler Günü'nde hediyesi gökten yağdı... Ateş topu gibi geldi, 20 kiloya yakın...

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Fehime Ekici'ye ait evin bahçesine göktaşı olduğu düşünülen cisim düştü.

Anneler Günü'nde hediyesi gökten yağdı... Ateş topu gibi geldi, 20 kiloya yakın... - 1

Çemişgezek'in Arpaderen köyüne bağlı Doruk mezrasındaki evinin penceresinden yağmur yağışını izleyen 85 yaşındaki Fehime Ekici, gökyüzünden evinin bahçesine düşen alev topu gibi bir cisim gördü.

Fehime Ekici, durumu akşam eve gelen oğlu Fahri Ekici'ye anlattı.

Fahri Ekici ertesi gün gündüz saatlerinde toplamda yaklaşık 20 kiloya yakın, göktaşı olduğunu değerlendirdiği cismi bularak analize gönderdi.

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Anneler Günü'nde hediyesi gökten yağdı... Ateş topu gibi geldi, 20 kiloya yakın... - 2

Fahri Ekici, "Ben 30 yıl İstanbul'da esnaflık yaptım. Emekli olduktan sonra köyüme yerleştim. Burada annemle yaşıyorum. Geçen gün çok aşırı yağmurlu bir havada, annem pencere önünde otururken gökten böyle ateş topu gibi bir şey düştüğünü görüyor. Ben o anda evde yoktum, görmedim. Eve geldiğimde annem durumu anlattı, tarif etti. Düştüğü alanda aradım ve buldum" dedi.

Anneler Günü'nde hediyesi gökten yağdı... Ateş topu gibi geldi, 20 kiloya yakın... - 3

Taşın göktaşı olduğunu değerlendirdiklerini kaydeden Ekici, "Düştüğü yer belli zaten. Yani o ateş topu gibi düştüğü için orayı böyle top şeklinde çukurlatmış. Taşlar dağılmış, etrafa yayılmıştı. Analize gönderdik. Sonuçlarını bekliyoruz. Sonrasında ise taliplerini bekliyoruz. Yaklaşık 15-20 kiloya yakın taş var. En büyük parçası yaklaşık 3,5 kilogram." diye konuştu.

Anneler Günü'nde hediyesi gökten yağdı... Ateş topu gibi geldi, 20 kiloya yakın... - 4

"ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ GÖKTEN GELDİ"

Anneler Günü hediyesinin gökten indiğini şakacı bir üslupla dile getiren Fehime Ekici ise, "Benim çocuklarım taş düştüğü gün Elazığ'da idi. Akşam Elazığ'dan geldiler. Oğlum Fahri dedim, 'korkarım başımıza ateş yağacak' dedim. 'Niye anne' dedi. Dedim 'gökten böyle büyük bir ateş parçası düştü. Yıldırım gibi. Sanki ateş yağıyor. 'Nereye düştü' dedi 'anne, hele gidelim bakalım' dedi. Dedim ki, 'vallahi bilmem, işte kapının önüne doğru düştü.' Gece gidip baktılar, bulamadılar. 'Oğul gece vakti bulunmaz' dedim. Çocuklarım eve geç geldi zaten. Gündüz baktıklarında 'buldunuz mu oğlum' dedim. 'Tabii ki bulduk anne' dedi. Anneler Günü'nde hediye yağdı başımıza" şeklinde konuştu.

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