Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulunmuştu: Cesedi eşek sırtında taşımış
Elazığ'da kaybolan ve 8 gün sonra Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulunan bir çocuk annesi Dilara Günana cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı. Cinayeti işleyen zanlı, talihsiz kadını ensesinden kurşun sıkarak öldürdü. Sonra da battaniyeye sarılmış halde eşeğe bindirip, 3 metrelik bir çukura gömdü.
1 çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana, 4 Mayısta akrabalarının bulunduğu Sedeftepe köyüne gitti. Günana'dan haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.