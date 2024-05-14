Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulunmuştu: Cesedi eşek sırtında taşımış

Elazığ'da kaybolan ve 8 gün sonra Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulunan bir çocuk annesi Dilara Günana cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı. Cinayeti işleyen zanlı, talihsiz kadını ensesinden kurşun sıkarak öldürdü. Sonra da battaniyeye sarılmış halde eşeğe bindirip, 3 metrelik bir çukura gömdü.

Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulunmuştu: Cesedi eşek sırtında taşımış - 1

1 çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana, 4 Mayısta akrabalarının bulunduğu Sedeftepe köyüne gitti. Günana'dan haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulunmuştu: Cesedi eşek sırtında taşımış - 2

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışmada, kadının cesedi merkeze bağlı Sedeftepe köyü Armutluk mevkisinde toprağa gömülü halde bulundu.

Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulunmuştu: Cesedi eşek sırtında taşımış - 3

Topraktan çıkartılan kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından morgdan alınan Günana'nın cansız bedeni memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesinde defnedildi.

Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulunmuştu: Cesedi eşek sırtında taşımış - 4

CİNAYETİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin başta V.K. olmak üzere babası Y.K., annesi N.K. ve kardeşi S.K. adliyeye sevk edilirken bir yandan da korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı.

Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulunmuştu: Cesedi eşek sırtında taşımış - 5

ALDATMA ŞÜPHELERİ ÜZERİNE TARTIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, olayın faili V.K.’nın evlenmeyi düşündüğü Dilara Günana’nın telefonuna bakmaya çalıştığı ve kendisini aldattığına dair şüpheleri üzerine tartışma çıktığı, tartışmanın ardından V.K.’nın kriz geçirerek Günana’nın ensesine bir el ateş ettiği öğrenildi.

Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulunmuştu: Cesedi eşek sırtında taşımış - 6

CESEDİ EŞEKLE TAŞIMIŞ

Olayın ardından V.K.’nın Günana’yı bir battaniyeye sararak eşeğe yüklediği ve Armutluk mevkinde daha önce defineciler tarafından kazılan yaklaşık 3 metrelik çukura gömdüğü öğrenildi.

Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulunmuştu: Cesedi eşek sırtında taşımış - 7

Asayiş Şube Müdürlüğünde aile fertlerinin çapraz sorgusu sonrasında cinayeti itiraf eden ve pişman olduğunu dile getiren V.K.’nın, Günana’yı gömdüğü yeri gösterdiği öğrenildi.

Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulunmuştu: Cesedi eşek sırtında taşımış - 8


Öte yandan V.K. ve ailesinin yaşadığı ev ile Günana'nın gömülü bulunduğu bölge, dron ile havadan görüntülendi.

Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulunmuştu: Cesedi eşek sırtında taşımış - 9
Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulunmuştu: Cesedi eşek sırtında taşımış - 10
Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulunmuştu: Cesedi eşek sırtında taşımış - 11
Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulunmuştu: Cesedi eşek sırtında taşımış - 12
Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulunmuştu: Cesedi eşek sırtında taşımış - 13
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