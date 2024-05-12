Anneler Günü’nde vahşet: Bir çocuk annesi Dilara toprağa gömülü halde bulundu
Elazığ’da 8 gündür kayıp olan bir çocuk annesi kadın, Anneler Günü’nde toprağa gömülü halde bulundu. Kızının acı haberini alan Zeydan Günana, “Yapanlar, adalet önünde hesabını versin, ben o zaman rahat edeceğim. Bir kızı var. Ömrümün sonuna kadar bakacağım.” dedi.
Elazığ’da 8 gündür kayıp olarak aranan Dilara Günana, Anneler Günü’nde toprağa gömülü halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki bir çocuk annesi Dilara Günana, 4 Mayıs sabahı evden çıktı.Akşama doğru ailesi Dilara’ya ulaşmak istedi. Telefonun saatlerce kapalı olmasından şüphelenen aile durumu polis ekiplerine bildirdi.