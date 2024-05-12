Anneler Günü’nde vahşet: Bir çocuk annesi Dilara toprağa gömülü halde bulundu

Elazığ’da 8 gündür kayıp olan bir çocuk annesi kadın, Anneler Günü’nde toprağa gömülü halde bulundu. Kızının acı haberini alan Zeydan Günana, “Yapanlar, adalet önünde hesabını versin, ben o zaman rahat edeceğim. Bir kızı var. Ömrümün sonuna kadar bakacağım.” dedi.

Anneler Günü’nde vahşet: Bir çocuk annesi Dilara toprağa gömülü halde bulundu - 1

Elazığ’da 8 gündür kayıp olarak aranan Dilara Günana, Anneler Günü’nde toprağa gömülü halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki bir çocuk annesi Dilara Günana, 4 Mayıs sabahı evden çıktı.

Akşama doğru ailesi Dilara’ya ulaşmak istedi. Telefonun saatlerce kapalı olmasından şüphelenen aile durumu polis ekiplerine bildirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Anneler Günü’nde vahşet: Bir çocuk annesi Dilara toprağa gömülü halde bulundu - 2

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışmada, kadının cesedi merkeze bağlı Sedeftepe köyü Armutluk mevkisinde toprağa gömülü halde bulundu.

Topraktan çıkartılan kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı olayda, soruşturma sürüyor.
Anneler Günü’nde vahşet: Bir çocuk annesi Dilara toprağa gömülü halde bulundu - 3

GERİDE 7 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU KALDI

Acılı aile cenazeyi almak için morgun önünde saatlerce bekledi. Öldürülen Günana’nın 7 yaşındaki kızı ise hiçbir şeyden habersiz morg önünde arkadaşı ile oyunlar oynadı.

Anneler Günü’nde vahşet: Bir çocuk annesi Dilara toprağa gömülü halde bulundu - 4

“BİR KIZI VAR ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR BAKACAĞIM”

Anneler gününde kızının acı haberini alan Zeycan Günana, “Biran önce kızımı öldürenlerin bulunmasını istiyorum. Cezalarını çeksin. Adalet önünde hesabını versin. Ben o zaman rahat edeceğim. Benim bu kızıma yapanlar ortaya çıksın. Ben adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Herkesin anneler günü kutlu olsun. Bir kızı var. Ömrümün sonuna kadar bakacağım. O da benim emanetim.” dedi.

Anneler Günü’nde vahşet: Bir çocuk annesi Dilara toprağa gömülü halde bulundu - 5

“BENİM KARDEŞİM ANNELER GÜNÜ’NDE ÖLDÜRÜLDÜ”

Dilara’nın ağabeyi Sidar Günana ise yapan kişilerin belli olduğunu iddia ederek, “Adalet önünde hesap vermelerini istiyorum. En ağır cezaları almalarını istiyorum. Benim kardeşim Anneler Günü’nde öldürüldü. Kendisinin de bir kızı var. Adaletin önünde hesap verip en ağır cezayı almalarını istiyorum.” ieklinde konuştu.

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