Anneleri iş makinesinin altında kaldı: 2'si engelli 6 çocuğun barakadaki zorlu mücadelesi

"KENDİ OĞLUNU KURTARMAYA ÇALIŞTI"

Ölen kadının kız kardeşi Sevgi E., "6 tane çocuk kömürlükte kalıyor. Kömürlüktü burası biz boşalttık. Şu an bu çocuklar perişan halde. Bir yere kadar yetişebiliyoruz. Durumları kötü, ihtiyaçları var. Benim kız kardeşim daha gencecik 43 yaşında toprağa girdi. Çoluğu çocuğu perişan bir halde kaldı. Çok acı bir durum. Mal sahibi gelip bu çocukların halini hatırını bir defa olsun sormadı. Kendi oğlunu kurtarmaya çalıştı. Benim kız kardeşim öldü ama 6 tane evladını arkada bıraktı. Bizim gücümüz hiçbir şeye yetmiyor. 43 yaşında gencecik bir kadını ezip elini kolunu sallayarak geziyor. Biz kimseye gidip de halimizi anlatamıyoruz. Bu çocukların şu an bizden başka hiç kimsesi yok. Bizde elimizde varsa veriyorsak yiyorlar, veremiyorsak aç kalıyorlar. Yetkililerden yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fabrika yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.