Anneleri iş makinesinin altında kaldı: 2'si engelli 6 çocuğun barakadaki zorlu mücadelesi
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm merkezinde çalışan 6 çocuk annesi Filiz Sercan, iş makinesinin altında kalarak can verdi. Annelerinin ölümünün ardından kirayı ödemekte zorlanan 6 çocuk oturdukları evden atılarak barakada yaşamaya başladı. Sercan'ın ölümüne neden olan iş makinesi operatörü serbest bırakıldı.
Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm merkezinde 6 çocuğu olan Filiz Sercan (43) günlük yevmiye ile çalışıyordu. Sercan, 28 Mayıs sabahı geri dönüşüm merkezindeki işine gitti. İddiaya göre, iş yeri sahibinin oğlu olan Muhammer T. kullandığı iş makinesi ile geri manevra yaptığı sırada Filiz Sercan'ı görmedi.