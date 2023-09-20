“Annem nerede” sorusuyla ortaya çıkan vahşette zaman aşımı kararı

Mahkeme, kararın gerekçesinde Adli Tıp Kurumu tarafından belirtilen suç tarihi nazara alındığında suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan TCK’ya göre idam ve ağır müebbet hapis gerektiren suçlarda zaman aşımının 20 yıl olduğu, mevcut kanuna göre de “Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.” hükmünün yer aldığı belirtildi.