“Annem nerede” sorusuyla ortaya çıkan vahşette zaman aşımı kararı
Kahramanmaraş’ta 27 yıl önce eşi Arap Tanıdır ile kızı Zeynep Tanıdır’ı öldürüp evin bahçesine gömdüğü suçlamasıyla tutuklanan Hayriye Fındıklıoğlu’nun hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan dava, zaman aşımı gerekçesiyle düştü. Kahramanmaraş 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, suçun işlendiği tarihte zaman aşımının 20 yıl olduğu gerekçesiyle davayı düşürüp Fındıklıoğlu ve diğer 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.
Kahramanmaraş’ta yaşayan Zeynep Tanıdır’ın ismi açıklanmayan kızı, anneannesi Hayriye Fındıklıoğlu’na annesinin nerede olduğunu sorup “Almanya’ya gitti” cevabını aldı.
Ancak, yaptığı araştırmada annesinin Almanya’ya gittiğine dair bir ize rastlamadı.
Bunun üzerine Zeynep Tanıdır’ın kızı geçen yıl nisan ayında emniyete giderek annesinin yıllardır kayıp olduğunu ve cinayete kurban gitmiş olabileceğini söyledi.
Asayiş Şube Müdürlüğü’nce kurulan özel ekip, yaptığı araştırmada kızın dedesi Arap Tanıdır’ın da kayıp olduğunu tespit etti.
Soruşturma genişletilerek aile takibe alındı.