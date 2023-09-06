"Annemi arayacağım" bahanesiyle hesabına 40 bin TL gönderip, kaçtı
Sakarya'da bir genç, gittiği kafede hesabı ödedikten sonra annesini arama bahanesi ile iş yeri sahibinin telefonunu alıp, arka planda açık unutulan mobil bankacılık uygulamasından hesabına 40 bin TL gönderip, kayıplara karıştı. Kafe çalışanı Eren İpek, "Olay yaşandığında buradaydım. Her zaman gelen müşterimiz." diye konuştu.
Sakarya'nın Serdivan ilçesi Mavi Durak bölgesindeki bir kafede Sefa Ö., üzerinde kredi kartı ve nakit olmadığını belirterek, 120 TL'lik hesap tutarını iş yeri sahibinin IBAN'ına göndermek istedi.