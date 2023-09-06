"Annemi arayacağım" bahanesiyle hesabına 40 bin TL gönderip, kaçtı

'HER ZAMAN GELEN MÜŞTERİMİZ'

Kafe çalışanı Eren İpek, "Olay yaşandığında buradaydım. Her zaman gelen müşterimiz. Burada tatlı yedi, çay içti. Hesabını ödemeye kalktığında, üzerinde nakit olmadığını söyledi. Bizim işletme sahibimiz Oğuzhan Bey de IBAN adresini telefonundan açtı. 120 TL'lik hesap ücreti ödendi. Sonra 'Annemi arayacağım' diyerek telefonu, Oğuzhan Bey’den aldı. Banka uygulaması da açık kaldığı için 2-3 dakikada kendi hesabına toplam 40 bin TL yollamış. Telefonu Oğuzhan Bey’e geri verip, kapıdan çıktı. Kapıdan çıktıktan sonra da koşarak uzaklaşmış" dedi.