"Annemiz için" deyip, bütün borcu üstlendiler: 50 kişinin borcu silindi

Yaşananları anlatan bakkal Yasin Yurt, "İki genç geldi, karı koca olduklarını söylediler. Genç arkadaşımız annesinin vefat ettiğini ve onun hayrına borç defterini kapatmak istediğini söyledi. Toplam borcu hesaplamam için bir saat süre istedi. Geri geldiğinde rakamı söyledim, hiç tereddüt etmeden 'tamam, defterlerin ikisini de satın alıyorum' dedi ve borcu ödedi. 50 kişinin borcu bir anda silindi." dedi.