Annenin şüphesi oyunu bozdu, görüntüler ortaya çıktı: Duygu cinayete kurban gitmiş!

İzmir’de iki yıl önce yaşamını yitiren Duygu Bölükbaş’ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Kızının canına kıyacağına ihtimal vermeyen Bölükbaş’ın annesinin çabalarıyla dosya bir kez daha açıldı. Genç kadının, cinayete kurban gittiği belirlendi. Bölükbaş’ın erkek arkadaşı E.T. tarafından öldürüldüğü, E.T.’nin cinayetin üstünü örtmek için olaya intihar süsü verdiği anlaşıldı. E.T., iki yıl sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Annenin şüphesi oyunu bozdu, görüntüler ortaya çıktı: Duygu cinayete kurban gitmiş! - 1

İzmir’de ölümü kayıtlara intihar olarak geçen kadının, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

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Annenin şüphesi oyunu bozdu, görüntüler ortaya çıktı: Duygu cinayete kurban gitmiş! - 2

Olay 3 Kasım 2022’de Bornova’daki bir sitede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre tekstil firmasında müdür olarak çalışan 33 yaşındaki Duygu Bölükbaş, erkek arkadaşı E.T. (28) ile aynı evde yaşıyordu.

Genç kadın, iki yıl önce evinin banyosunda havlupana asılı vaziyette ölü olarak bulundu.

Annenin şüphesi oyunu bozdu, görüntüler ortaya çıktı: Duygu cinayete kurban gitmiş! - 3

ÖLÜM KAYITLARA İNTİHAR OLARAK GEÇTİ

Duygu Bölükbaş’ın erkek arkadaşı E.T. ve halası S.T. polise verdiği ilk ifadede, genç kadını banyoda ölü halde bulduklarını iddia etti.

Genç kadının erkek arkadaşı yine ifadesinde, Duygu’nun intihara meyilli olduğunu, yaşadıkları tartışmanın ardından banyoya girdiğini, çıkmayınca da halası S.T.’ye kontrol etmesini istediğini ve ardından Duygu Bölükbaş’ın cansız bedenini bulduklarını öne sürdü.

Olay intihar olarak kayıtlara geçti.

Annenin şüphesi oyunu bozdu, görüntüler ortaya çıktı: Duygu cinayete kurban gitmiş! - 4

ANNENİN ŞÜPHESİ OYUNU BOZDU

Duygu Bölükbaş’ın ailesi ise kızlarının hiçbir zaman intihar ettiğine inanmadı.

Ailesinin ifadesi ve şüphesi üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Aile ve avukatın yeni delilleri, dedektif gibi iz sürmesiyle savcılık keşif kararı verdi.

Annenin şüphesi oyunu bozdu, görüntüler ortaya çıktı: Duygu cinayete kurban gitmiş! - 5

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nin keşif çalışmalarında, Bölükbaş’ın havluyla kendisini asmasının mümkün olmadığını, havlupanın bulunduğu duvar ile bu duvara bitişik yaklaşık 1 metre yüksekliğinde banyo tezgahı olduğunu, genç kadının kendisini asması için yeterli yüksekliğin bulunmadığı tespit edildi.

Annenin şüphesi oyunu bozdu, görüntüler ortaya çıktı: Duygu cinayete kurban gitmiş! - 6

TIRNAKLARINDAN DNA ÖRNEKLERİ ÇIKTI

Bölükbaş’ın tırnaklarında, E.T.’ye ait DNA örnekleri çıktı.

Bu durum boğuşmanın delili olarak kayda geçti.

Asıldığı iddia edilen çarşafta da boğulmaya elverişli bir düğüm olmadığı belirlendi.

Annenin şüphesi oyunu bozdu, görüntüler ortaya çıktı: Duygu cinayete kurban gitmiş! - 7

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI: DUYGU’YU BIÇAKLA TEHDİT ETMİŞ

Olay gecesi genç kadın ve sevgilisi E.T.’nin sitede tartıştığı, sevgilisinin genç kadını bıçakla tehdit ettiği, genç kadının korkudan ellerini başına doğru kapattığı güvenli kameraları tarafından kaydedildi.

Olayda yine şüpheli E.T.’nin, vilada kovası da aldığı kameralarca kaydedildi.

Yapılan çalışmalarda, E.T.’nin Bölükbaş ile yaşadığı tartışmanın ardından kadını sert bir cisimle kafasından yaraladığı, devamında da bir cisim ile Bölükbaş’ın boğazını sıkarak öldürdüğü soruşturmanın iddianamesinde yer aldı.

Cinayet şüphelisi E.T., yapılan çalışmaların ve iddianamenin hazırlanmasının ardından 22 Mart 2024 günü çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Annenin şüphesi oyunu bozdu, görüntüler ortaya çıktı: Duygu cinayete kurban gitmiş! - 8

ACILI ANNENİN GÖZYAŞLARI: ADALET İSTİYORUM

Genç kadının annesi Nuriye Bölükbaş, “Çok zor süreçlerden geçtim; ama inandım. Kızımı çok iyi tanıdığım için böyle bir şey yapmayacağına kesinlikle emindim. Bundan dolayı da ne yapmam gerekiyorsa uğraştım.” diye konuştu.

Çabalarının sonucunu aldığını anlatan anne, “Benim çabam adaletin yerini bulması, canilerin elini kolunu sallayarak ocaklara ateş düşürmesinler. Ben yanıyorum, yaşamıyorum, kızımla ben öldüm. Başka annelerin de ölmesini istemiyorum.” dedi.

Annenin şüphesi oyunu bozdu, görüntüler ortaya çıktı: Duygu cinayete kurban gitmiş! - 9

Kadın cinayetlerinin ülkenin kanayan yarası olduğunu söyleyen anne, “Ne olur caniler elini kolunu sallayarak gezip de benim düştüğüm duruma başka bir anneyi düşürmesin. Yaşamıyoruz; yani bir evlat kolay büyütülmüyor. İki senedir uğraşmaktan çok yoruldum.” ifadelerini kullandı.

Annenin şüphesi oyunu bozdu, görüntüler ortaya çıktı: Duygu cinayete kurban gitmiş! - 10

Anne Bölükbaş şöyle devam etti:

“13 yaşındaki çocuğun bedelini, annesizliğin bedelini kim ödeyecek. Anne olarak soruyorum kolay mı annesizlik? Yani bir çocuk annesiz kaldı. Şahıs benim kızım öldükten sonra çok geçmeden hayatına birini daha alıp bir kurban daha seçti.

Tekrar cezasını almadığı zaman, aynı kurbanlar tekrar tekrar; Duygu olacak, Ayşeler olacak, Fatmalar olacak, bitmeyecek yani. Bundan dolayı adalet yerini bulsun, hak ettiği cezayı alsın. Benim çabam bu. Benim yandığım gibi bir başka anneler de yanmasın. Kimseden korkmuyorum. Yaşadığım sürece de asla bu olayın bu peşini bırakmayacağım.”
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