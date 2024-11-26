Annenin şüphesi oyunu bozdu, görüntüler ortaya çıktı: Duygu cinayete kurban gitmiş!
İzmir’de iki yıl önce yaşamını yitiren Duygu Bölükbaş’ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Kızının canına kıyacağına ihtimal vermeyen Bölükbaş’ın annesinin çabalarıyla dosya bir kez daha açıldı. Genç kadının, cinayete kurban gittiği belirlendi. Bölükbaş’ın erkek arkadaşı E.T. tarafından öldürüldüğü, E.T.’nin cinayetin üstünü örtmek için olaya intihar süsü verdiği anlaşıldı. E.T., iki yıl sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir’de ölümü kayıtlara intihar olarak geçen kadının, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.