Annenin şüphesi oyunu bozdu, görüntüler ortaya çıktı: Duygu cinayete kurban gitmiş!

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI: DUYGU’YU BIÇAKLA TEHDİT ETMİŞ

Olay gecesi genç kadın ve sevgilisi E.T.’nin sitede tartıştığı, sevgilisinin genç kadını bıçakla tehdit ettiği, genç kadının korkudan ellerini başına doğru kapattığı güvenli kameraları tarafından kaydedildi.

Olayda yine şüpheli E.T.’nin, vilada kovası da aldığı kameralarca kaydedildi.

Yapılan çalışmalarda, E.T.’nin Bölükbaş ile yaşadığı tartışmanın ardından kadını sert bir cisimle kafasından yaraladığı, devamında da bir cisim ile Bölükbaş’ın boğazını sıkarak öldürdüğü soruşturmanın iddianamesinde yer aldı.

Cinayet şüphelisi E.T., yapılan çalışmaların ve iddianamenin hazırlanmasının ardından 22 Mart 2024 günü çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.