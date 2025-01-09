"Annenizin mutfağında bomba yapımı" araması yapmış! Eskişehir'deki bıçaklı saldırgan için istenen ceza belli oldu
Eskişehir'de kask, kar maskesi, koruyucu gözlük ve hücum yeleği takarak sokağa çıkıp, karşılaştığı 5 kişiyi bıçaklayarak yaralayan Arda Küçükyetim hakkında, 108 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede "cinayetin cezası kaç yıl" ve "annenizin mutfağında bomba yapımı" gibi aramalar yaptığına dair tespitler de yer aldı. Emniyetin hazırladığı raporda da Küçükyetim'in bilgisayar oyunlarındaki gibi cinayetleri, yaralamaları puanladığı tespit edildi.
SOKAKTAKİ 5 KİŞİYİ BIÇAKLADI!
Eskişehir'de oturan Arda Küçükyetim, geçen yıl ağustos ayında kask, kar maskesi, koruyucu gözlük ve hücum yeleği takarak Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na geldi. Çay bahçesinde Tevfik Arslan (72), Cumali Özemek (58), Naşit Özyürek (88), Metin Korkmaz (65) ve Cemal Altıntaş'ı (52) elindeki küçük balta bıçakla yaralayan Küçükyetim, bu anları da hücum yeleğine sabitlediği bir cep telefonu aracılığıyla sosyal medyadan canlı olarak yayınladı.