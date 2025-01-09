"Annenizin mutfağında bomba yapımı" araması yapmış! Eskişehir'deki bıçaklı saldırgan için istenen ceza belli oldu

"ANNENİZİN MUTFAĞINDA BOMBA YAPIMI"

İddianamede, Küçükyetim’in internet üzerinden tanıştığı biriyle şiddet eylemi planladığı, silah ve patlayıcı temin edemediği için bıçak ve baltayla saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.



Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemenin raporuna göre de Arda K'nin internet tarayıcısı üzerinden "cinayetin cezası kaç yıl" ve "annenizin mutfağında bomba yapımı" gibi aramaların yanı sıra çeşitli olay ve kişiler hakkında arama yaptığına dair tespitler iddianamede yer buldu.



Küçükyetim, "Bu eylemi dini maksatla yapmadım, sadece ses getireceği için gerçekleştirdim" dedi.