"Annenizin mutfağında bomba yapımı" araması yapmış! Eskişehir'deki bıçaklı saldırgan için istenen ceza belli oldu

Eskişehir'de kask, kar maskesi, koruyucu gözlük ve hücum yeleği takarak sokağa çıkıp, karşılaştığı 5 kişiyi bıçaklayarak yaralayan Arda Küçükyetim hakkında, 108 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede "cinayetin cezası kaç yıl" ve "annenizin mutfağında bomba yapımı" gibi aramalar yaptığına dair tespitler de yer aldı. Emniyetin hazırladığı raporda da Küçükyetim'in bilgisayar oyunlarındaki gibi cinayetleri, yaralamaları puanladığı tespit edildi.

"Annenizin mutfağında bomba yapımı" araması yapmış! Eskişehir'deki bıçaklı saldırgan için istenen ceza belli oldu - 1

SOKAKTAKİ 5 KİŞİYİ BIÇAKLADI!

Eskişehir'de oturan Arda Küçükyetim, geçen yıl ağustos ayında kask, kar maskesi, koruyucu gözlük ve hücum yeleği takarak Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na geldi. Çay bahçesinde Tevfik Arslan (72), Cumali Özemek (58), Naşit Özyürek (88), Metin Korkmaz (65) ve Cemal Altıntaş'ı (52) elindeki küçük balta bıçakla yaralayan Küçükyetim, bu anları da hücum yeleğine sabitlediği bir cep telefonu aracılığıyla sosyal medyadan canlı olarak yayınladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Annenizin mutfağında bomba yapımı" araması yapmış! Eskişehir'deki bıçaklı saldırgan için istenen ceza belli oldu - 2

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan Arda Küçükyetim, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

"Annenizin mutfağında bomba yapımı" araması yapmış! Eskişehir'deki bıçaklı saldırgan için istenen ceza belli oldu - 3

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Arda Küçükyetim ile ilgili soruşturmasını tamamladı. Savcı Ferhat Demirci tarafından hazırlanan 37 sayfalık iddianame, Eskişehir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede sanık Arda Küçükyetim hakkında "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 100 yıla kadar, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"Annenizin mutfağında bomba yapımı" araması yapmış! Eskişehir'deki bıçaklı saldırgan için istenen ceza belli oldu - 4

"ANNENİZİN MUTFAĞINDA BOMBA YAPIMI"

İddianamede, Küçükyetim’in internet üzerinden tanıştığı biriyle şiddet eylemi planladığı, silah ve patlayıcı temin edemediği için bıçak ve baltayla saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemenin raporuna göre de Arda K'nin internet tarayıcısı üzerinden "cinayetin cezası kaç yıl" ve "annenizin mutfağında bomba yapımı" gibi aramaların yanı sıra çeşitli olay ve kişiler hakkında arama yaptığına dair tespitler iddianamede yer buldu.

Küçükyetim, "Bu eylemi dini maksatla yapmadım, sadece ses getireceği için gerçekleştirdim" dedi.

"Annenizin mutfağında bomba yapımı" araması yapmış! Eskişehir'deki bıçaklı saldırgan için istenen ceza belli oldu - 5

CİNAYETLERİ, YARALAMALARI PUANLAMIŞ!

Eyleminin ardından hazırladığı 16 sayfalık manifestoda saldırıları bilgisayar oyunlarında olduğu gibi farklı zorluk seviyelerine ayırdığı, işlenecek cinayetleri, yaralamaları önemine göre puanladığı tespit edildi.

"Annenizin mutfağında bomba yapımı" araması yapmış! Eskişehir'deki bıçaklı saldırgan için istenen ceza belli oldu - 6

Benzer eylemleri gerçekleştiren teröristleri "aziz" olarak nitelendiren Küçükyetim’in cezai ehliyetinin tam olduğu ve olayının terör suçu olarak nitelendirilemeyeceği belirtildi.

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