Annesi, eşi, 3 çocuğu ve kayınvalidesini kaybetti, kayıp kızını arıyor

‘SOKAĞA GİRDİĞİMDE ENKAZ ÖNÜNDE FERYAT KOPUYORDU’

5 Şubat günü gece vardiyasına giderken kızı İrem’in ve eşinin kendisini uğurladığını ve o anı unutamadığını söyleyen Karaca, "İrem her zaman olduğu gibi ‘hayırlı işler, bol kazançlar babacım” diye yolcu etti beni. Arazide çalıştığım sırada deprem oldu. Hemen İslahiye’ye doğru yola çıktım. Yolda ekip arkadaşlarımın telsizden yaptığı ‘ağabey lütfen yetişin, toprak altındayız’ çağrıları ve dostlarımdan gelen ‘enkaz altındayız, bize yardım edin’ telefonlarını unutamıyorum. Aileme ulaşmak için hızla ilerledim. Sokağa girdiğimde oturduğum binanın enkazı önünde feryatlar kopuyordu. Enkazın başına vardım. Anne mi, eşim mi, kızım mı, oğlum mu diye bağırayım? Dizlerime vurdum. Sigara kullanmıyordum ama içtim" dedi.