Annesi kabul etmeyince kuvözde büyütüldü: Maymun Nisan ormanda

DOĞA PARKINDAKİ KEÇİNİN SÜTÜYLE BESLENİYOR

Nisan ile kısa sürede iyi bir iletişim kurdukları ifade eden Güngör, şöyle konuştu:

"Doğa parkında yetişen keçinin sütünü sağıp biberon yardımıyla besliyoruz. Gece beslenmesi için de nöbetçi bir arkadaşımız bulunuyor. Bir bebeğe nasıl bakılıyorsa, ona da aynı değeri veriyoruz. İlgi, alaka ve şefkat gösteriyoruz. Sağlık durumu ve beslenmesi gayet iyi. Şu an meyve ve sebze de vermeye başladık. Yavaş yavaş doğasına geçişlerini yapıyoruz. Kendisi de biz de mutlu oluyoruz. Doğasında olan şeyleri eksiksiz şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Doğal ortamına döndüğünde zorluk çekmemesi için neler yapıp yapamayacağını öğretmeye çalışıyoruz"