Annesi kabul etmeyince kuvözde büyütüldü: Maymun Nisan ormanda

Anadolu Ajansı 07.06.2021 - 13:39
"Nisan", doğa park içerisinde, gününü birlikte geçirdiği oyuncağını da yanından ayırmıyor.
Tarsus Doğa Parkı Müdürü veteriner hekim Nilay Serpin, "Nazo"nun ilk yavrusu gibi ikinci yavrusunu da kabul etmediğini gözlemledikleri anda "Nisan"ı annesinden ayırmak durumunda kaldıklarını söyledi.
Yavrunun beslenmesini ve bakımını üstelendiklerini anlatan Serpin, "Dönem dönem annesi kabullenebilir mi diye denemeler yaptık ancak annesi kabullenmedi, dolayısıyla artık tamamen bizimle yaşıyor. Bizim için artık çok özel. Buranın maskotu oldu. Çok sempatik bir hayvan. Biz ona alışırken, o da bize alışıyor, gayet iyi anlaşıyoruz" dedi.
Veteriner sağlık teknikeri Ümit Güngör de "Nisan"a annesinin yokluğunu hissettirmemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Nisan ile kısa sürede iyi bir iletişim kurdukları ifade eden Güngör, şöyle konuştu:
"Doğa parkında yetişen keçinin sütünü sağıp biberon yardımıyla besliyoruz. Gece beslenmesi için de nöbetçi bir arkadaşımız bulunuyor. Bir bebeğe nasıl bakılıyorsa, ona da aynı değeri veriyoruz. İlgi, alaka ve şefkat gösteriyoruz. Sağlık durumu ve beslenmesi gayet iyi. Şu an meyve ve sebze de vermeye başladık. Yavaş yavaş doğasına geçişlerini yapıyoruz. Kendisi de biz de mutlu oluyoruz. Doğasında olan şeyleri eksiksiz şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Doğal ortamına döndüğünde zorluk çekmemesi için neler yapıp yapamayacağını öğretmeye çalışıyoruz"