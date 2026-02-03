Annesine kızdı evi yaktı. Kundakçı evlat gözaltında

İstanbul Bağcılar'da ailesiyle sorun yaşayan bir kişi, alkollü şekilde gidip ailesinin yaşadığı evi ateşe verdi.

Olay gece saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.