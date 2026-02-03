Annesine kızdı evi yaktı. Kundakçı evlat gözaltında
03.02.2026 13:31
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde ailesiyle husumetli olduğu iddia edilen adam, gece tartışma sonrası evi ateşe verdi. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Bağcılar'da ailesiyle sorun yaşayan bir kişi, alkollü şekilde gidip ailesinin yaşadığı evi ateşe verdi.
Olay gece saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
CAN PAZARI YAŞANDI
Yangın nedeniyle binadan çıkamayanlar itfaiye aracının sepetiyle tahliye edildi.
Sokaktaki vatandaşlar panik yaşarken, binanın giriş katındaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
EVİ YAKAN KİŞİ GÖZALTINDA
Yangını, bir süre önce ailesiyle sorun yaşayarak evden ayrılan 46 yaşındaki adamın, eve alkolle şekilde gelerek annesiyle tartışması sonrası çıkarttığı anlaşıldı.
Evi yakan adama yangın sonrası yakınları saldırırken, şüpheli adam polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.