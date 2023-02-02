Annesinin boğarak öldürdüğü 6 yaşındaki Aya'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'te boş arazide ölü bulunan 6 yaşındaki Aya Necim'in annesi Nuhha Cemmel tarafından boş araziye götürüldüğü anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde annenin kızını elinden tutarak boş araziye götürdüğü görüldü.

Annesinin boğarak öldürdüğü 6 yaşındaki Aya'nın son görüntüleri ortaya çıktı - 1

Gaziantep'te annesi tarafından boğulan Aya Necim'in öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Annesinin boğarak öldürdüğü 6 yaşındaki Aya'nın son görüntüleri ortaya çıktı - 2

Görüntülerde, cani annenin küçük kızı Aya'yı elinden tutarak boş araziye götürdüğü anlar yer aldı.

Annesinin boğarak öldürdüğü 6 yaşındaki Aya'nın son görüntüleri ortaya çıktı - 3

Daha sonrasında ise anne Nuhha Cemmel'ın görüntülerin bitiminin ardından boş araziye götürdüğü kızı Aya'yı boğarak öldürerek olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

Annesinin boğarak öldürdüğü 6 yaşındaki Aya'nın son görüntüleri ortaya çıktı - 4

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak anne Nuhha Cemmel'i gözaltına aldı.

Annesinin boğarak öldürdüğü 6 yaşındaki Aya'nın son görüntüleri ortaya çıktı - 5

NE OLMUŞTU?

Olay, 30 Ocak 2023 günü Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde mahallede bulunan boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir çocuğu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Annesinin boğarak öldürdüğü 6 yaşındaki Aya'nın son görüntüleri ortaya çıktı - 6

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede hareketsiz şekilde yatan kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Annesinin boğarak öldürdüğü 6 yaşındaki Aya'nın son görüntüleri ortaya çıktı - 7

Yapılan incelemelerin ardından boş arazide ölü bulunan çocuğun 6 yaşındaki yabancı uyruklu Aya Necim olduğu belirlendi.

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