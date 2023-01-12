Annesinin cenazesini kabul etmediği zihinsel engelli Zühal'in mezarı için bakanlık harekete geçti

Elazığ'da, 2 yıldır entübe olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren, annesi cenazesini kabul etmeyince görevlilerce defnedilen Zühal Gülersez'in (12) mezarı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaptırıldı.

Annesinin cenazesini kabul etmediği zihinsel engelli Zühal'in mezarı için bakanlık harekete geçti - 1

Elazığ'da 2 yıldır entübe olarak tedavi gördüğü hastanede ölen zihinsel engelli 12 yaşındaki Zühal G.'nin mezarı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harakete geçti.

Annesinin cenazesini kabul etmediği zihinsel engelli Zühal'in mezarı için bakanlık harekete geçti - 2

Cenazesi 3 gün önce Asri Mezarlık'ta görevlilerce kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Annesinin cenazesini kabul etmediği zihinsel engelli Zühal'in mezarı için bakanlık harekete geçti - 3

BAKAN YANIK PAYLAŞTI

Dün öğrenciler ve bazı dernekler Zühal Gülersez'in mezarını ziyaret ederek, dua edip karanfil bırakırken, bugün de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Derya Yanık'ın talimatıyla Zühal Gülersez'in mezarını yaptırdı.

Annesinin cenazesini kabul etmediği zihinsel engelli Zühal'in mezarı için bakanlık harekete geçti - 4

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından bir takipçisinin mesajını alıntılayarak, "Hassasiyetiniz için çok teşekkür ediyorum. Kuruluşlarımızda bakım verdiğimiz vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayız. Zühal’e de son görevimizi yerine getirdik" paylaşımını yaptı.

Annesinin cenazesini kabul etmediği zihinsel engelli Zühal'in mezarı için bakanlık harekete geçti - 5

Zühal Gülersez'in mezarını ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ali Sait Çeçen de "Bakanlık olarak bebek, çocuk, genç, yaşlı, engelli, şehit yakınları ve gazilerimize hizmet veren büyük büyük bir aileyiz. 12 yaşındaki Zühal kızımız da bu büyük ailenin bir ferdiydi. 12 yıldır farklı illerde bizlerden yatılı hizmet almaktaydı. Maalesef tedavi gördüğü bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle vefat etti" diye konuştu.

Annesinin cenazesini kabul etmediği zihinsel engelli Zühal'in mezarı için bakanlık harekete geçti - 6

Çeçen, aile olduklarını ifade ederken "Kızımız bu büyük ailenin bir ferdiydi. Bundan sonra da büyük ailenin bir ferdi olarak kalacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak biz kimsesizlerin kimsesiyiz" dedi.

Annesinin cenazesini kabul etmediği zihinsel engelli Zühal'in mezarı için bakanlık harekete geçti - 7

NE OLMUŞTU?

Kayseri'de, ağır zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Zühal Gülersez, bir süre sonra Erzurum'a götürüldü. Zühal, Erzurum'daki bakımevi kapanınca da 2 yıl önce Elazığ'daki bakımevine nakledildi. 

Beslenme sorunu nedeniyle, kısa süre kaldığı bakımevinden özel hastaneye sevk edilen Zühal'in, midesinden PEG (Karın duvarından mideye tüp yerleştirilmesi) yöntemiyle beslenmesine devam edildi. İki yıldır entübe olarak tedavi gören Zühal, 3 gün önce yaşamını yitirdi.

Annesinin cenazesini kabul etmediği zihinsel engelli Zühal'in mezarı için bakanlık harekete geçti - 8

İletişime geçilen annesi, cenazeyi kabul etmedi. Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, önceki gün Asri Mezarlık'ta görevlilerce kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Annesinin cenazesini kabul etmediği zihinsel engelli Zühal'in mezarı için bakanlık harekete geçti - 9

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