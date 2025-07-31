Annesinin sesiyle YKS'ye hazırlandı, görme engelli Nazalin sınavda ilk 13 bine girdi
Liseyi birincilikle bitiren doğuştan görme engelli Nazalin Selvi, annesinin okuduğu kitaplar ve ses kayıtlarıyla hazırlandığı YKS'de 389 puan alarak sözel alanda ilk 13 bine girmeyi başardı. Hedefi; Ankara’da psikoloji okumak.
Atayurt Mahallesi'nde çiftçi Selahattin ve Emine Selvi'nin kızı Nazalin Selvi, ilköğretimi Adana Oğuzkağan Köksal Görme Engelliler Okulu'nda tamamladı.
Lisede ise ilçedeki Atayurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne giden Selvi, öğretmenlerinin desteğiyle okulundan birincilikle mezun oldu.