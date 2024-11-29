Annesinin tartıştığı doktoru dövdü

İstanbul Şişli'de Aile Sağlığı Merkezi'nde bir kişi, panik atan geçirerek bayılan annesinin tartıştığı doktoru dövdü. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Annesinin tartıştığı doktoru dövdü - 1

İstanbul'un Şişli ilçesi Paşa Mahallesi'nde bulunan bir Aile Sağlığı Merkezi'ne dün sabah saatlerinde muayene için giden Arzu C. (49), doktor Ahmet Ö.'den (35) ilaç yazmasını istedi. Doktor Ahmet Ö. de sistemin açılmadığını ve beklemesi gerektiğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. Bu sırada Arzu C. panik atak geçirince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Annesinin tartıştığı doktoru dövdü - 2

Durumu öğrenen Arzu C.'nin oğlu Lütfü Koray C. (30) Aile Sağlığı Merkezini bastı. Doktor Ahmet Ö.'nün odasına giren Lütfü Koray C. iddiaya göre doktoru darbetti. Doktorun da karşılık vermesi üzerine aralarında kavga çıktı. Vatandaşların müdahale etmesiyle taraflar ayrılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Lütfü Koray C. olaydan sonra sağlık merkezinden ayrıldı. Olayın ardından sağlık merkezine gelen polis ekiplerini doktor Ahmet Ö. ile konuştu. Doktor hastaneden darp raporu aldıktan sonra emniyete giderek şikayetçi olacağını belirtti. 

Annesinin tartıştığı doktoru dövdü - 3

Sağlık merkezinden ayrılan Lütfü Koray C. ise annesinin kaldırıldığı özel hastaneden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kavga ettiği doktor Ahmet Ö.'den şikayetçi olacağını söyledi. Ahmet Ö. de darp raporu aldıktan sonra emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Lütfü Koray C., ifadesinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Doktoru döven Lütfü Koray C.'nin poliste "İş yeri ve kurumdan hırsızlık" ve "taksirle yaralama" suçundan, doktor Ahmet Ö.'nün ise poliste "görevi yaptırmamak için direnme" "toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefet" ve "tehdit-hakaret" suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.

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