Annesinin tartıştığı doktoru dövdü
İstanbul Şişli'de Aile Sağlığı Merkezi'nde bir kişi, panik atan geçirerek bayılan annesinin tartıştığı doktoru dövdü. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul'un Şişli ilçesi Paşa Mahallesi'nde bulunan bir Aile Sağlığı Merkezi'ne dün sabah saatlerinde muayene için giden Arzu C. (49), doktor Ahmet Ö.'den (35) ilaç yazmasını istedi. Doktor Ahmet Ö. de sistemin açılmadığını ve beklemesi gerektiğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. Bu sırada Arzu C. panik atak geçirince ambulansla hastaneye kaldırıldı.