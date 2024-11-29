Annesinin tartıştığı doktoru dövdü

Sağlık merkezinden ayrılan Lütfü Koray C. ise annesinin kaldırıldığı özel hastaneden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kavga ettiği doktor Ahmet Ö.'den şikayetçi olacağını söyledi. Ahmet Ö. de darp raporu aldıktan sonra emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Lütfü Koray C., ifadesinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Doktoru döven Lütfü Koray C.'nin poliste "İş yeri ve kurumdan hırsızlık" ve "taksirle yaralama" suçundan, doktor Ahmet Ö.'nün ise poliste "görevi yaptırmamak için direnme" "toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefet" ve "tehdit-hakaret" suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.