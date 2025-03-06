Anomalili doğan buzağı şaşkınlığa neden oldu: "İlk defa gördük"

"Hem ikiz hem de sağlıksız dana ilk defa gördük"



Akrabasına yardıma gelen Gülabi Karslı ise ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını belirterek, "İneğe müdahale ettik, başaramadık. Sağlıksız buzağının kafatasında anormallik var, o anda ben de şaşırdım. Daha önce başımıza böyle bir durum gelmedi. Hem ikiz hem de sağlıksız dana ilk defa gördük." ifadelerini kullandı.





