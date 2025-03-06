Anomalili doğan buzağı şaşkınlığa neden oldu: "İlk defa gördük"
Kars'ın Susuz ilçesinde bir besicinin doğum yapan ineğinin ikiz buzağılarından birinin baş kısmının büyük ve öne doğru eğik olması, görenleri şaşırttı.
Gölbaşı köyünde Erdal Yokuş'a ait inek, sezaryenle, birisi kafatasında anomali bulunan iki buzağı dünyaya getirdi.
Kafa yapısının bozuk olması nedeniyle annesinden beslenemeyen buzağıya biberonla süt verilmeye çalışılıyor.
Besici Erdal Yokuş, AA muhabirine, normal bekledikleri doğumun gerçekleşmemesi üzerine veteriner hekim çağırdıklarını söyledi.