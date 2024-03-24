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Antakya Belediyesi hangi partide? Antakya Belediye başkanı kimdir? Antakya Belediye başkan adayları

Antakya Belediyesi hangi partide? Antakya Belediye Başkanı kimdir? Antakya Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay Antakya Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay Antakya Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay Antakya yerel seçim sonuçları..

Antakya Belediyesi hangi partide? Antakya Belediye başkanı kimdir? Antakya Belediye başkan adayları - 1

ANTAKYA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Antakya Belediyesini 110.672 alınan oy ve %55.26 oy oranı ile AK Parti adayı İzzettin Yılmaz kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%55.26
  • CHP%42.54
  • Saadet Partisi%1.41
  • DSP%0.40
  • Vatan Partisi%0.18
  • TKP%0.13
  • Diğer%0.08

TÜRKİYE HABERLERİ

Antakya Belediyesi hangi partide? Antakya Belediye başkanı kimdir? Antakya Belediye başkan adayları - 2

ANTAKYA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Antakya Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz Kimdir?

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz 8 Nisan 1957’de Antakya’da dünyaya geldi.

Babası Aziz Bey,  annesi Nezahat Hanımdır.

Eğitim ve öğrenimini Antakya’da tamamlayarak iş hayatına Uluslararası Nakliyecilik sektörüyle başladı.

2000-2008 yılları arasında Antakya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı

2005-2008 yılları arasında Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği

2006-2008 yılları arasında Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Başkanlığı

2007-2011 yılları arasında 23.Dönem MHP Hatay Milletvekilliği görevlerinde bulundu.

7 Haziran 2015 Genel seçimlerinde AK Parti Hatay Milletvekili aday adayı oldu.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı oluşumunda, AK Parti’nin adayı olarak seçimlere giren İzzettin Yılmaz, Antakya halkının teveccühü ile oyların % 55,26’sını alarak Antakya İlçe Belediye Başkanı seçildi.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz evli ve 4 çocuk babasıdır.

Antakya Belediyesi hangi partide? Antakya Belediye başkanı kimdir? Antakya Belediye başkan adayları - 3

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • İBRAHİM NACİ YAPAR
  • HÜSEYİN AKSOY
  • FERHAT KÜÇÜKLER
  • MEHMET YAŞAR OKAY
  • ALİ HAYDAR GENÇAY
  • ŞABAN TRUE
  • CEMİL AKKOÇAK
  • FEHİM BAYIR
  • RAMAZAN TAŞDEMİR
  • MEHMET SAPMAZ
  • ECEVİT ALKAN
  • UĞUR ÇAKILI
  • ABDULHADİ BÜK
Antakya Belediyesi hangi partide? Antakya Belediye başkanı kimdir? Antakya Belediye başkan adayları - 4

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