Antakya Belediyesi hangi partide? Antakya Belediye başkanı kimdir? Antakya Belediye başkan adayları
Antakya Belediyesi hangi partide? Antakya Belediye Başkanı kimdir? Antakya Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay Antakya Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay Antakya Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay Antakya yerel seçim sonuçları..
ANTAKYA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Antakya Belediyesini 110.672 alınan oy ve %55.26 oy oranı ile AK Parti adayı İzzettin Yılmaz kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%55.26
- CHP%42.54
- Saadet Partisi%1.41
- DSP%0.40
- Vatan Partisi%0.18
- TKP%0.13
- Diğer%0.08