Antakya'daki bu mahallede sadece iki bina hasar almadı

Antakya'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde hasar tespit çalışmaları sona erdi. Ekipler, bina ve iş yerlerine girip hem içeride hem de bodrum katlarında gerekli kontrolleri gerçekleştiriyor ve kontrol ettikleri yerleri fotoğraflayarak bakanlığın sistemine yüklüyor.