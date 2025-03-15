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Antalya 15 Mart 2025 iftar vakti: İftar saat kaçta, ne kadar kaldı? İşte Antalya güncel imsakiye takvimi

Antalya iftar saati bilgisi, Ramazan ayının 15. gününe ulaşırken oruç tutan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesine göre, Antalya'daki sahur ve iftar saatleri netleşti. Peki, Antalya'da iftar ne zaman? Akşam ezanı saat kaçta okunacak?

Antalya 15 Mart 2025 iftar vakti: İftar saat kaçta, ne kadar kaldı? İşte Antalya güncel imsakiye takvimi - 1

Antalya iftar vakti belli oldu. 2025 Ramazan ayının onbeşinci gününde oruç tutan vatandaşlar güncel imsakiye bilgilerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Antalya'nın iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, Antalya iftar vakti saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? İşte 15 Mart 2025 tarihli Antalya iftar saati bilgisi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya 15 Mart 2025 iftar vakti: İftar saat kaçta, ne kadar kaldı? İşte Antalya güncel imsakiye takvimi - 2

ANTALYA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Antalya'da 15 Mart 2025 Cumartesi günü iftar saati 19:11 olarak belirlendi. Oruçlarını açmak için sabırsızlananlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftar yapabilecek.

Antalya 15 Mart 2025 iftar vakti: İftar saat kaçta, ne kadar kaldı? İşte Antalya güncel imsakiye takvimi - 3

ANTALYA İLÇE İLÇE İMSAKİYE BİLGİSİ

Akseki İftar Vakti

Aksu İftar Vakti

Alanya İftar Vakti

Demre İftar Vakti

Elmalı İftar Vakti

Finike İftar Vakti

Gazipaşa İftar Vakti

Gündoğmuş İftar Vakti

İbradı İftar Vakti

Kaş İftar Vakti

Kemer İftar Vakti

Korkuteli İftar Vakti

Kumluca İftar Vakti

Manavgat İftar Vakti

Serik İftar Vakti

Döşemealtı İftar Vakti

Kepez İftar Vakti

Konyaaltı İftar Vakti

Muratpaşa İftar Vakti

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