Antalya '93 yıllık ortalamayı 3 günde aştı': 272 kilogram yağış düştü

Antalya’ya 3 günde metrekareye 272 kilogram yağış düştü ve kentteki ünlü kayak merkezi Saklıkent’te kar kalınlığı 115 santimi geçti.

Antalya '93 yıllık ortalamayı 3 günde aştı': 272 kilogram yağış düştü - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıda bulunduğu Antalya’da salı günü başlayan ve 3 gündür aralıksız süren yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Antalya '93 yıllık ortalamayı 3 günde aştı': 272 kilogram yağış düştü - 2

Kıyı kesimlerde rüzgar ve fırtına etkilerini gösterirken, bazı ilçelerde su baskınları yaşandı. Antalya'nın yüksek kesimlerinde ise etkili kar yağışı meydana geldi.

Antalya '93 yıllık ortalamayı 3 günde aştı': 272 kilogram yağış düştü - 3

Dün öğle saatlerinde kent merkezinde yağışın etkisini kaybederek yönünü batı ilçelerine çevirdiğini aktaran Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, son 24 saatte Kemer’e 192 kilogram, Muratpaşa’ya da 162 kilogram yağış düştüğünü dile getirdi.

Antalya '93 yıllık ortalamayı 3 günde aştı': 272 kilogram yağış düştü - 4

3 günlük verilere bakıldığında şehir merkezine toplamda 272 kilogram yağış düştüğünü belirten Gültekin, söz konusu yağışın 93 yıllık ocak ayı ortalamaları üzerinde olduğunu kaydederek, "Antalya’nın ocak ayı yağış ortalaması 93 yıldır 210 kilogramdı, bu değeri son 3 günde aştık diyebiliriz" ifadelerine yer verdi.

Antalya '93 yıllık ortalamayı 3 günde aştı': 272 kilogram yağış düştü - 5

Gültekin, yağışlı havanın pazartesi kenti terk edeceğini, ancak çarşamba ve Perşembe günleri tekrar başlayacağını bildirdi.

Antalya '93 yıllık ortalamayı 3 günde aştı': 272 kilogram yağış düştü - 6

"SAKLIKENT'TE KAR KALINLIĞI 115 SANTİME ULAŞTI"

Bin 200 metre üzeri yüksek kesimlere kar yağışı uyarısında bulunduklarını da hatırlatan Gültekin, "Nitekim, kayak merkezlerimizin tamamında kar yağışları meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Antalya '93 yıllık ortalamayı 3 günde aştı': 272 kilogram yağış düştü - 7

Gültekin, "Dün akşam saatleri itibarıyla kar yüksekliği, Saklıkent Kayak Merkezi’nde 115, Davraz’da 79 ve Burdur’da 39 santimlere ulaştı. Antalya şehir merkezinde ise kar yağışı şu an için söz konusu değil" diye konuştu.

Antalya '93 yıllık ortalamayı 3 günde aştı': 272 kilogram yağış düştü - 8
Antalya '93 yıllık ortalamayı 3 günde aştı': 272 kilogram yağış düştü - 9

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