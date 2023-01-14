Antalya '93 yıllık ortalamayı 3 günde aştı': 272 kilogram yağış düştü

Gültekin, "Dün akşam saatleri itibarıyla kar yüksekliği, Saklıkent Kayak Merkezi’nde 115, Davraz’da 79 ve Burdur’da 39 santimlere ulaştı. Antalya şehir merkezinde ise kar yağışı şu an için söz konusu değil" diye konuştu.