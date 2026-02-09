Antalya Adliyesi'nde silah sesleri. Özel güvenlik görevlisi ölü bulundu
Antalya Adliyesi'nde özel güvenlik görevlisi Türker Çetinkaya, personel tuvaletinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar ihtimali üzerinde duruluyor.
Antalya Adliyesi'nde hareketli dakikalar yaşandı. Saat 11.30 sıralarında silah sesi duyan adliye çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile emniyet güçleri sevk edildi.
GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Adliyede görevli bir özel güvenlik personeli, tuvalette ölü bulundu.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde adliyede özel güvenlik personeli olarak görev yapan Türker Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çetinkaya'nın yanında kendisine zimmetli olan silahın olduğu öğrenildi.
ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.
Ekiplerin incelemesinin ardından Türker Çetinkaya'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.