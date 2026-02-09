Antalya Adliyesi'nde silah sesleri. Özel güvenlik görevlisi ölü bulundu

Adliyede görevli bir özel güvenlik personeli, tuvalette ölü bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde adliyede özel güvenlik personeli olarak görev yapan Türker Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çetinkaya'nın yanında kendisine zimmetli olan silahın olduğu öğrenildi.