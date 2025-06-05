Antalya bayram namazı saati 2025: Antalya'da bayram namazı saat kaçta? (Diyanet Kurban Bayramı namazı vakitleri)

Antalya bayram namazı saati belli oldu. İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan Kurban Bayramı’nda Müslümanlar, aynı safta bayram namazını eda edecek. Akseki, Alanya, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Demre, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Kepez gibi ilçelerde yaşayanlar ise Kurban Bayramı namaz vakitlerine odaklandı. Bayram namazı, Kurban Bayramı’nın ilk günü 6 Haziran’da kılınacak. Peki Antalya'da bayram namazı 2025 saat kaçta? İşte, Antalya bayram namazı saatleri…

Antalya bayram namazı saati 2025: Antalya'da bayram namazı saat kaçta? (Diyanet Kurban Bayramı namazı vakitleri) - 1

2025 Kurban Bayramı yaklaşırken, Antalya'da yaşayan vatandaşlar bayram sabahı kılınacak namazın saatini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelindeki bayram namazı vakitlerini resmi olarak yayımladı. Bu kapsamda "Antalya'da bayram namazı saat kaçta?" sorusu da en çok aratılan konular arasında yerini aldı. İşte Antalya için Diyanet verilerine göre bayram namazı vakti.

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Antalya bayram namazı saati 2025: Antalya'da bayram namazı saat kaçta? (Diyanet Kurban Bayramı namazı vakitleri) - 2

ANTALYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet’in yayımladığı 2025 takvimine göre Kurban Bayramı’nın 1. günü bu yıl 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor.

Buna göre; Cuma günü Antalya'da yaşayanlar için bayram namazı saat 06.11'de kılınacak.

Antalya bayram namazı saati 2025: Antalya'da bayram namazı saat kaçta? (Diyanet Kurban Bayramı namazı vakitleri) - 3

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Kurban Bayramı sabahında kılınan ve erkeklere vacip olan bayram namazı 2 rekattır.

Bayram namazı, Kurban ve Ramazan bayramlarının ilk günü kılınır ve iki rekattan oluşur. Hanefîler’e göre vâcip, Şâfiîler’e göre sünnet kabul edilir.

Antalya bayram namazı saati 2025: Antalya'da bayram namazı saat kaçta? (Diyanet Kurban Bayramı namazı vakitleri) - 4

BAYRAM NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

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