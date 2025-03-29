Antalya bayram namazı saati 2025: Antalya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet bayram namazı vakitleri)

Antalya'da yaşayan vatandaşlar bayram namazı vakitlerine odaklandı. İslam alemi için iki önemli bayramdan birisi olan Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlıyor. Müslümanlar için bayram günleri, toplanma ve birlik günü anlamı taşıdığından aynı safta namazlar kılınacak ve dualar edilecek. Bayram namazı iki rekattan oluşurken vakit namazlarından farklı olarak “Ramazan Bayramı namazı” için niyet edilerek namaza başlanacak. Peki Antalya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Antalya bayram namazı vakti…