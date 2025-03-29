Antalya bayram namazı saati 2025: Antalya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet bayram namazı vakitleri)
Antalya bayram namazı saati, sabah erken saatlerde bayram namazına gidecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İslam alemi için mübarek Ramazan ayı sona ererken bayram heyecanı yaşanıyor. Başkent Antalya'da birçok ilçede camilerde bayram namazı eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini duyurdu. Bu yıl en erken bayram namazı Iğdır’da kılınırken en geç ise Edirne ve Çanakkale’de kılınacak. Antalya'da bayram namazı saatlerine göre hareket edecekler ise “ Antalya'da bayram namazı saat kaçta” sorusuna cevap arıyor. İşte, Diyanet Antalya bayram namazı saati 2025…
Antalya'da yaşayan vatandaşlar bayram namazı vakitlerine odaklandı. İslam alemi için iki önemli bayramdan birisi olan Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlıyor. Müslümanlar için bayram günleri, toplanma ve birlik günü anlamı taşıdığından aynı safta namazlar kılınacak ve dualar edilecek. Bayram namazı iki rekattan oluşurken vakit namazlarından farklı olarak “Ramazan Bayramı namazı” için niyet edilerek namaza başlanacak. Peki Antalya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Antalya bayram namazı vakti…