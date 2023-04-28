Antalya beyaza büründü: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Akseki-Seydişehir Karayolu Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 10-20 santimetreyi buldu. Karayolları ekipleri yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı.

Antalya beyaza büründü: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - 1

Akseki içesinde Çarşamba günü gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmurun ardından Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu Alacabel mevkiine dün saat 16.30 sıralarında kar yağışı başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya beyaza büründü: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - 2

Kar yağışı akşam saatlerinde etkisini yitirirken, bu sabah 06.00 sıralarında kar yağışı yeniden etkisini gösterdi.

Antalya beyaza büründü: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - 3

Kar yağışı Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nin Kaklıktaş Battı Çıktı mevkiinden itibaren başladı ve Tınaztepe’ye kadar devam etti.

Antalya beyaza büründü: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - 4

Kar yağışının başlaması ile birlikte karayolları Alacabel ekipleri yeniden harekete geçerek yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı.

Antalya beyaza büründü: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - 5

Akseki Bölge Trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı.

Antalya beyaza büründü: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - 6

Yolda kalan bazı araçlara ise Karayolları Alacabel ekipleri yardım etti.

Antalya beyaza büründü: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - 7

Alacabel'de kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, kar yağışı saat 11.00 sıralarında etkisini yitirdi.

Antalya beyaza büründü: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - 8

Ulaşımda ise herhangi bir aksamanın olmadığı bildirildi.

Antalya beyaza büründü: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - 9
Antalya beyaza büründü: Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - 10
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