Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ve itfaiyeci alımı şartları: 30 zabıta ve 45 itfaiye eri alımı başvurusu ve sınav tarihleri ne zaman?
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 zabıta ve 45 itfaiye eri alımı yapılıyor. KPSS puanına sahip adaylar arasından başvurular alınacak. En az 55 puan almış adaylar arasından başvuruları kabul edilenler sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak. Sınavlar 100 puan üzerinden yapılacak. Antalya zabıta ve itfaiye alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, başvuru detayları...
Personel alımı ilanlarına bir yenisi daha eklendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın-erkek olmak üzere zabıta ve iftaiye eri alımı yapılacak. Başvuru yapacak adaylarda KPSS puanı aranacak. Adayların sınav yerleri ve tarihlerini gösteren giriş belgeleri 27 ve 29 Ağustos tarihlerinde www.antalya.bel.tr adresinden ilan edilecek. Antalya personel alımı ayrıntıları...