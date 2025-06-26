Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ve itfaiyeci alımı şartları: 30 zabıta ve 45 itfaiye eri alımı başvurusu ve sınav tarihleri ne zaman?

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 zabıta ve 45 itfaiye eri alımı yapılıyor. KPSS puanına sahip adaylar arasından başvurular alınacak. En az 55 puan almış adaylar arasından başvuruları kabul edilenler sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak. Sınavlar 100 puan üzerinden yapılacak. Antalya zabıta ve itfaiye alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, başvuru detayları...

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ve itfaiyeci alımı şartları: 30 zabıta ve 45 itfaiye eri alımı başvurusu ve sınav tarihleri ne zaman? - 1

Personel alımı ilanlarına bir yenisi daha eklendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın-erkek olmak üzere zabıta ve iftaiye eri alımı yapılacak. Başvuru yapacak adaylarda KPSS puanı aranacak. Adayların sınav yerleri ve tarihlerini gösteren giriş belgeleri 27 ve 29 Ağustos tarihlerinde www.antalya.bel.tr adresinden ilan edilecek. Antalya personel alımı ayrıntıları...

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Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ve itfaiyeci alımı şartları: 30 zabıta ve 45 itfaiye eri alımı başvurusu ve sınav tarihleri ne zaman? - 2

ANTALYA BELEDİYESİ ZABITA VE İTFAİYECİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Personel alımı ilanı ile ilgilenen adaylar başvurularını, gerekli belgelerle beraber 18 - 22 Ağustos 2025 tarihleri arasında saat 09:00-17:30 arasında sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 Muratpaşa/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası içerisinde -1. katta bulunan eğitim salonuna şahsen yapacaklar.

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ve itfaiyeci alımı şartları: 30 zabıta ve 45 itfaiye eri alımı başvurusu ve sınav tarihleri ne zaman? - 3

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuracak adayların;

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ve itfaiyeci alımı şartları: 30 zabıta ve 45 itfaiye eri alımı başvurusu ve sınav tarihleri ne zaman? - 4

İTFAİYE ERİ VE ZABITA ALIMI SINAV YERLERİ 

Sınava girmeye hak kazanan adaylarının sınav yeri ve zamanı, zabıta memuru alımıiçin 27/08/2025 tarihinde, itfaiye eri alımı için ise 29/08/2025 tarihinde Belediyenin www.antalya.bel.tr adresinde ilan edilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ve itfaiyeci alımı şartları: 30 zabıta ve 45 itfaiye eri alımı başvurusu ve sınav tarihleri ne zaman? - 5

SINAVLAR NE ZAMAN?

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav 1 - 5 Eylül tarihleri arasında Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yerleşkesinde yapılacak.

İtfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav 15-19 Eylül tarihleri ile 22-24 Eylül tarihleri arasında Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yerleşkesinde yapılacak.

Sınavlar saat 09.00'da başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ve itfaiyeci alımı şartları: 30 zabıta ve 45 itfaiye eri alımı başvurusu ve sınav tarihleri ne zaman? - 6

SONUÇLAR BELEDİYE SAYFASINDAN DUYURULACAK

Sınav sonuçlarının yayımlanacağı tarihe dair detay paylaşılmadı ancak sonuçlara, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.

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