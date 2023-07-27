Antalya, Çanakkale, Manisa, İzmir ve Kütahya’da orman yangını

ANTALYA KEMER

Türkiye, orman yangınlarıyla mücade etmeye devam ediyor.

Antalya’nın Kemer ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları 4'üncü günde de devam ediyor.

Alevlerin yükseldiği Beydağı Sahil Milli Parkı'nın sarp ve kayalık olması ve orman yolunun bulunmaması, çalışmaları zorlaştırıyor.

Alevlerin büyümesine "spot atma" yani, yanan parçanın rüzgar etkisiyle farklı yere sıçraması da etkili oluyor.

Yangında şu ana kadar yaklaşık 200 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Hava karardıktan sonra gece görüşlü helikopterle yapılan müdahale, günün ilk ışıklarıyla birlikte diğer hava araçlarının da katılımıyla devam etti.

Beydağı Sahil Milli Parkı'ndaki yangın nedeniyle ilçeyi çevreleyen tepelerde yoğun duman oluştu.