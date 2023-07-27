Antalya, Çanakkale, Manisa, İzmir ve Kütahya’da orman yangını

Antalya’nın Kemer ilçesinde Pazartesi günü başlayan orman yangını devam ederken farklı şehirlerden de orman yangını haberleri geliyor. İzmir, Kütahya, Çanakkale ve Manisa’da orman yangını çıktı. İzmir ve Kütahya’daki yangınlar kontrol altına alındı. Çanakkale ve Manisa’da ise alevlerle mücadele sürüyor.

Antalya, Çanakkale, Manisa, İzmir ve Kütahya’da orman yangını - 1

ANTALYA KEMER

Türkiye, orman yangınlarıyla mücade etmeye devam ediyor.

Antalya’nın Kemer ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları 4'üncü günde de devam ediyor.

Alevlerin yükseldiği Beydağı Sahil Milli Parkı'nın sarp ve kayalık olması ve orman yolunun bulunmaması, çalışmaları zorlaştırıyor.

Alevlerin büyümesine "spot atma" yani, yanan parçanın rüzgar etkisiyle farklı yere sıçraması da etkili oluyor.

Yangında şu ana kadar yaklaşık 200 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Hava karardıktan sonra gece görüşlü helikopterle yapılan müdahale, günün ilk ışıklarıyla birlikte diğer hava araçlarının da katılımıyla devam etti.

Beydağı Sahil Milli Parkı'ndaki yangın nedeniyle ilçeyi çevreleyen tepelerde yoğun duman oluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya, Çanakkale, Manisa, İzmir ve Kütahya’da orman yangını - 2

Kemer ilçesinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı 27,8 derece, nem oranı yüzde 35 ölçüldü.

Rüzgarın doğu yönünden saatte 1 kilometre hızla estiği ilçede rüzgar hızının azalması yangının yayılımını yavaşlattı ve söndürme çalışmalarına kolaylık sağladı.

Yangının önlenmesi ve yayılımının takibi ile söndürme çalışmalarına katılanların koordinasyonu için insansız hava aracı da kullanıldı.

İnsansız hava aracından elde edilen görüntülerle karadan orman personelinin çalışmaları yönlendirilip, hava araçlarının su boşaltacağı alanlar belirleniyor.

Antalya, Çanakkale, Manisa, İzmir ve Kütahya’da orman yangını - 3

AÇILAN YOLLARIN BİRLEŞMESİYLE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

Yangının ilk gününde alevlerin yükseldiği tepelerin sarp ve kayalık olması söndürme çalışmalarını zorlaştıran en büyük etken oldu. Topografya nedeniyle karadan müdahale gerçekleştirilmesinin zor olduğu alanlarda hava araçları yoğun mücadele gerçekleştirdi.

Sarp ve kayalık alanın milli park olması nedeniyle orman yollarının az olması karadan söndürme çalışması yapan personelin işini zorlaştırdı. Kara ekipleri alevlerin yayıldığı yöne doğru yangının önünün kesmek ve arazözlerin ulaşımı için öncelikle yol açma çalışması gerçekleştiriyor.

Alevlerin önünü kesmek için açılan yolların birleşmesiyle karadan söndürme çalışmaları hızlanıyor.

ALEVLER KISA BİR VADİ ARASINDA SIKIŞTIRILDI

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, alevlerin kısa bir vadi arasında sıkıştırıldığını söyledi.

Antalya, Çanakkale, Manisa, İzmir ve Kütahya’da orman yangını - 4

ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN 2'NCİ GÜNÜNDE SÜRÜYOR

Çanakkale’nin merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarında çıkan orman yangını 2’nci gününde devam ediyor.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya, Çanakkale, Manisa, İzmir ve Kütahya’da orman yangını - 5

Yangın dün gece saat 22.30 sıralarında başladı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangına gece boyunca Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 27 arazöz, 5 dozer, 5 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 9 treyler, 300 personel ile jandarmaya ait TOMA ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Antalya, Çanakkale, Manisa, İzmir ve Kütahya’da orman yangını - 6

MANİSA'DA ORMAN YANGINI

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Çarıkbozdağ Mahallesi mevkiinde saat 10.55 sıralarında orman yangını çıktı.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 13 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer ile karadan, 3 uçak, 7 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.

Ekiplere bölgedeki vatandaşlar da destek verirken, yangının kontrol altına alınma çabası devam ediyor.

Antalya, Çanakkale, Manisa, İzmir ve Kütahya’da orman yangını - 7

İZMİR'DEKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA

İzmir'deki orman yangınları ise kontrol altına alındı.

Kentte dün Ödemiş ilçesinde başlayan yangının ardından Kınık ve Torbalı ilçelerinde de ormanlık alanda yangın çıkmıştı.

Antalya, Çanakkale, Manisa, İzmir ve Kütahya’da orman yangını - 8

Ekiplerin gece boyunca müdahale ettiği yangınlar, bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Antalya, Çanakkale, Manisa, İzmir ve Kütahya’da orman yangını - 9

KÜTAHYA - TAVŞANLI

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de orman yangını vardı. Dün akşam Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın kısa süre içinde büyüdü.

7 ayrı noktadan alev yükselmeye başladı. Söndürme çalışmaları sürerken bölgede önlemler de artırıldı. Aydınlar, Erikli ve Kabaklı köyleri tahliye edildi.

Tedbiren boşaltılan köylerin elektriği de kesildi.

Antalya, Çanakkale, Manisa, İzmir ve Kütahya’da orman yangını - 10

Yangına müdahale sırasında 1 orman işçisi dumandan etkilendi. 2 vatandaşın da kolunda yanıklar oluştu.

3 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın ilerleyen saatlerde kontrol altına alındı.

Ekipler mesaiye soğutma çalışmasıyla devam etti.

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